«Я все время страдаю от одних и тех же проблем»: что такое схематерапия и как она помогает выйти из замкнутого круга

Сегодня одним из самых распространенных методов в психотерапии и психологическом консультировании является когнитивно-поведенческий подход (КПТ). Но многие проблемы не всегда удается решить с помощью стандартных техник. Например, если у человека есть выраженные характерологические особенности и именно они определяют сложности во взрослой жизни. В таком случае на помощь приходит схемотерапия. Что это такоеи и как работает метод, рассказал доктор медицинских наук, психотерапевт, руководитель Психологического центра «Качество жизни», научный руководитель проекта «Open mind clinic» Александр Еричев.
Что такое схемы и почему они возникают
Схематерапия — это интегративный подход, развившийся на базе когнитивно-поведенческого направления и вобравший в себя идеи и техники других направлений (глубинной психологии, психодрамы, гештальт-терапии).
Метод разработал американский психолог Джеффри Янг в конце XX века. Основная идея подхода в том, что ранние дезадаптивные схемы развиваются как результат неудовлетворения базовых эмоциональных потребностей ребенка (в безопасности, автономии, реалистичных границах, свободном выражении потребностей и эмоций, спонтанности) и особенностей его темперамента. Такое неудовлетворение базовых эмоциональных потребностей может возникать в силу неблагоприятных детских (и не только) событий: эмоционального отвержения, физического и сексуального насилия, буллинга и целого ряда других факторов.
Схемы — это болезненные шаблоны, которые продолжают повторяться во взрослом возрасте. Всего описано 18 схем.
Чтобы было понятнее, приведу пример. Взрослый чувствует себя неуспешным, он боится брать на себя ответственность, бежит от сложностей, а его результаты ниже его способностей. Его жизнь сопровождает мучительное чувство несостоятельности. В таком случае мы можем говорить о схеме, которая называется «Неуспешность».
Почему она появилась? Возможно, в детстве родители часто называли ребенка глупым, тупым, недоделанным, сравнивали его результаты со сверстниками или другими родственниками, а ошибки ребенка приводили близкое окружение в бешенство. Ребенок научился относиться к себе так же, как относились к нему взрослые.
Ошибаться — это нормально, но человек со схемой Неуспешности будет избегать ситуаций, где он потенциально может ошибиться. А если он пойдет дальше и допустит ошибку — это может быть для него катастрофой. Такое восприятие ситуации только укрепит схему: человек будет бояться ошибок и сложностей, но ничего не делать и мучиться от чувства несостоятельности.
Почему человеку не удается справиться с разрушительным влиянием схем
Схемы затрагивают многие сферы жизни: работу, общение, личную жизнь, отношения с собой и другими людьми. Одни люди не могут сформировать надежную привязанность, все время вступают в отношения, которые делают их несчастными; другие — будто бы топчутся на месте, не продвигаются в карьере, вынуждены заниматься тем, что им не нравится.
Схема — это результат стремления человека к стабильности, какой бы разрушительной она не была.
Когда схема повторяется, человек может по-разному на нее реагировать: если он не владеет здоровыми способами совладания с ситуацией, он прибегает к привычным и часто разрушительным для самого себя методам. Эти реакции в схематерапии называются режимами. Условно мы можем говорить о дисфункциональных режимах и о здоровых режимах, еще выделяют детские режимы, которые не относят ни к здоровым ни к дисфункциональным режимам.
Снова приведу пример. Человек потерпел неудачу в отношениях. Он ощущает себя одиноким и ненужным (режим уязвимого ребенка). Параллельно, в его голове появляются мысли, что он неудачник, что у него не получится найти хорошего партнера. В этот момент человек находится в режиме критика. У него еще больше снижается настроение, не хочется ничего делать, он еще больше фиксируется на проблеме. Ощущение себя ненужным и одиноким становится еще более выраженным (усиление режима уязвимого ребенка).
Чтобы справиться со всеми неприятными переживаниями, наш герой может капитулировать перед проблемой: согласиться со словами внутреннего критика и чувствовать безысходность. Или же начать избегать отношений, чтобы не разочаровываться. Или контратаковать проблему: часто ходить на свидания в поисках мимолетных увлечений.
Я описал, как работают дисфункциональные режимы. И эти реакции могут еще больше загонять человека в угол и существенно ограничивать выбор реагирования.
Как помогает схематерапия
Даже если наши родители были очень внимательны и старались удовлетворять наши потребности, у нас все равно могли сформироваться схемы. Мы растем в обществе, поэтому не только родители, но и воспитатели, учителя, сверстники и другие родственники могут сильно влиять на наше формирование, также мы можем быть более чувствительными к стрессовым ситуациям, чем другие люди.
Как правило, психолог работает уже со взрослыми клиентами, которые не раз столкнулись со своей схемой. Задача психолога понять, какая схема мешает клиенту и ограничивает его, а также какими способами клиент реагирует на болезненные ситуации (познакомиться со своими схемами самому можно, например, пройдя опросник схем Джеффри Янга).
Важно научить клиента справляться с эмоционально трудными ситуациями и удовлетворять потребности более здоровым образом. Для этого нужно научить клиента определять, в каком режиме он находится, сформировать навыки преодоления дисфункциональных режимов и развить, укрепить здоровые режимы. Они называются режимами Счастливого Ребенка и Здорового Взрослого.
Изменения достигаются с помощью специальных техник и упражнений. Изменения клиента происходят на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях.
Клиент работает со своими мыслями и узнает, насколько его убеждения о самом себе адекватны; учится справляться с разрушительными эмоциями, а после этого следуют изменения в его поведении.
- Если ребенком вы часто чувствовали злость, уязвимость, то и режим Счастливого Ребенка, скорее всего, будет развит у вас слабо.
Будучи взрослым, невозможно все время быть ответственным и серьезным, нужно отпускать контроль, веселиться, смеяться и делать беззаботные вещи.
- Режим Здорового Взрослого тоже может быть развит слабо, если в детстве ваше окружение часто критиковало вас, предъявляло жесткие требования («ты должен хорошо учиться», «ты должен быть хорошим ребенком»), внушало вину и наказывало.
Здоровый Взрослый может реалистично смотреть на ситуации, отвечать на внутреннюю и внешнюю критику, понимает свои сильные стороны и ограничения, он заботится о своем внутреннем ребенке. Конечно, в таком режиме невозможно находиться 24/7, но хорошо если в важных ситуациях вы стараетесь поступать оптимальным для вас образом.
Кому подходит схематерапия и при каких психических проблемах она показала свою эффективность
Схематерапия подходит людям, пережившим физическое, эмоциональное насилие в детстве и во взрослом возрасте или любой другой травматичный опыт. Также, если человек просто часто сталкивается с похожими и болезненным ситуациями: абьюзивными отношениями, неудачами на работе и увольнениями, проблемами в общении с другими людьми. Также схематерапия хорошо работает с расстройствами личности и чертами характера.
Где можно узнать больше о схематерапии
Есть несколько книг, которые ориентированы на массового читателя. Одна из них написана Джеффри Янгом и Джанет Клоско, она называется «Прочь из замкнутого круга». Книга была написана давно и немного устарела, но дает общее представление о подходе.
Из более новых и проработанных могу порекомендовать книгу Гитты Джейкоб и других психологов — «Разрушение паттернов негативного мышления», в ней есть упражнения, которые помогают развить здоровые режимы. Для тех, кто испытывает проблемы в отношениях есть хорошая книга Гитты Якоб «Руководство по счастливой любви».
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