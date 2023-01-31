«Я все время страдаю от одних и тех же проблем»: что такое схематерапия и как она помогает выйти из замкнутого круга

Почему человеку не удается справиться с разрушительным влиянием схем

Схемы затрагивают многие сферы жизни: работу, общение, личную жизнь, отношения с собой и другими людьми. Одни люди не могут сформировать надежную привязанность, все время вступают в отношения, которые делают их несчастными; другие — будто бы топчутся на месте, не продвигаются в карьере, вынуждены заниматься тем, что им не нравится.

Схема — это результат стремления человека к стабильности, какой бы разрушительной она не была.

Когда схема повторяется, человек может по-разному на нее реагировать: если он не владеет здоровыми способами совладания с ситуацией, он прибегает к привычным и часто разрушительным для самого себя методам. Эти реакции в схематерапии называются режимами. Условно мы можем говорить о дисфункциональных режимах и о здоровых режимах, еще выделяют детские режимы, которые не относят ни к здоровым ни к дисфункциональным режимам.

Снова приведу пример. Человек потерпел неудачу в отношениях. Он ощущает себя одиноким и ненужным (режим уязвимого ребенка). Параллельно, в его голове появляются мысли, что он неудачник, что у него не получится найти хорошего партнера. В этот момент человек находится в режиме критика. У него еще больше снижается настроение, не хочется ничего делать, он еще больше фиксируется на проблеме. Ощущение себя ненужным и одиноким становится еще более выраженным (усиление режима уязвимого ребенка).

Чтобы справиться со всеми неприятными переживаниями, наш герой может капитулировать перед проблемой: согласиться со словами внутреннего критика и чувствовать безысходность. Или же начать избегать отношений, чтобы не разочаровываться. Или контратаковать проблему: часто ходить на свидания в поисках мимолетных увлечений.