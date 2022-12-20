Чем дженерики отличаются от оригинальных лекарств? Почему такая разница в цене? Они хуже? Объясняет доказательный фармацевт

Что такое дженерик и оригинальный препарат?

Оригинальными называют впервые синтезированные препараты с новым действующим веществом, прошедшие все этапы доклинических и клинических испытаний и защищенные патентом. Иными словами, фармацевтическая компания разработала и произвела инновационный препарат с нуля: нашла и синтезировала действующее вещество, подобрала оптимальные вспомогательные вещества и лекарственную форму, провела исследования, зарегистрировала и выпустила на рынок. Разработка нового лекарственного препарата может занимать до 20 лет.

Так как производство лекарств — это крупный бизнес, логично, что каждый препарат должен рано или поздно оправдать себя, а именно: покрыть затраты на разработку, испытания, маркетинг и начать приносить прибыль. С учетом этих факторов и устанавливают цену на лекарство.

Оригинальный препарат защищен патентом. Это значит, что какое-то время он не будет иметь конкурентов по действующему веществу на фармацевтическом рынке. Но, как только срок патента истекает, другие производители получают возможность легально «скопировать» препарат.