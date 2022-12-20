Чем дженерики отличаются от оригинальных лекарств? Почему такая разница в цене? Они хуже? Объясняет доказательный фармацевт

Санкции и вызванные ими логистические проблемы привели к тому, что в российских аптеках время от времени сложно найти некоторые иностранные препараты. Взамен фармацевты предлагают аналоги, которые в большинстве случаев гораздо дешевле оригиналов. Значит ли это, что они хуже? Рассказывает доказательный фармацевт Дарья Михайлова в книге «Лекарства от... Фармацевт о препаратах первой необходимости и о том, чему не место в вашей аптечке», которая вышла в издательстве «Бомбора».
Что такое дженерик и оригинальный препарат?
Оригинальными называют впервые синтезированные препараты с новым действующим веществом, прошедшие все этапы доклинических и клинических испытаний и защищенные патентом. Иными словами, фармацевтическая компания разработала и произвела инновационный препарат с нуля: нашла и синтезировала действующее вещество, подобрала оптимальные вспомогательные вещества и лекарственную форму, провела исследования, зарегистрировала и выпустила на рынок. Разработка нового лекарственного препарата может занимать до 20 лет.
Так как производство лекарств — это крупный бизнес, логично, что каждый препарат должен рано или поздно оправдать себя, а именно: покрыть затраты на разработку, испытания, маркетинг и начать приносить прибыль. С учетом этих факторов и устанавливают цену на лекарство.
Оригинальный препарат защищен патентом. Это значит, что какое-то время он не будет иметь конкурентов по действующему веществу на фармацевтическом рынке. Но, как только срок патента истекает, другие производители получают возможность легально «скопировать» препарат.
Получившиеся копии как раз и называются дженериками (или генериками, генерическими препаратами, вопроизведенными лекарственными средствами). Действующее вещество у оригинального лекарства и дженерика одинаковое, но могут отличаться технология производства, степень очистки действующего вещества и вспомогательные компоненты в составе.
Естественно, разработка и производство инновационного оригинального препарата обойдутся компании намного дороже, чем создание воспроизведенного лекарственного средства. Более высокая стоимость оригиналов относительно дженериков обусловлена и рядом других причин, о которых скажем немного позже.
А дженерик и аналог — одно и то же?
Не совсем. В обиходе принято дженерики называть аналогами, однако в медицине и фармации это синонимичные, но не тождественные понятия.
В дженерике содержится такое же действующее вещество, как в оригинальном препарате. Дженерики выпускаются под разными торговыми наименованиями, так как производят их различные фармкомпании. Например, с действующим веществом флуконазолом выпускается около десятка препаратов: «Флюкостат», «Дифлюкан», «Микосист», «МИКОмакс» и др. Важно помнить, что, несмотря на идентичное с оригинальным лекарством действующее вещество, дженерики имеют разные условия производства, разное качество исходных субстанций и вспомогательных веществ, так что терапевтический эффект, фармакодинамические и фармакокинетические свойства препарата могут отличаться. Поэтому при лечении серьезных заболеваний замена препарата на дженерики должна проходить под наблюдением врача.
Аналоги — это лекарственные препараты, применяемые для лечения одинакового заболевания, но имеющие в составе разные действующие вещества и отличающиеся названием. Эффект у них сходный, а механизм действия разный. Аналоги могут отличаться силой терапевтического действия, побочными явлениями и противопоказаниями. Назначение препарата-аналога требует квалификации врача.
Так, аналогом диклофенака являются препараты «Найз» (нимесулид), «Налгезин» (напроксен натрия), «Миг» (ибупрофен).
Почему цены между дженериками так сильно отличаются?
Понятие дорого/дешево, конечно, относительное. Но порой цена на дженерики одного и того же препарата отличается в 3–5, а то и в 10 раз. В разных дженериках может использоваться сырье, отличающееся качеством и степенью очистки. Это неминуемо отражается на качестве самого препарата и, соответственно, на его стоимости.
Во всем мире есть особые требования к дженерикам. Они должны быть эквивалентны оригинальному препарату по трем параметрам.
- Фармацевтическая эквивалентность: дженерик должен иметь ту же лекарственную форму, что и оригинальный препарат. Например, если оригинал был произведен в капсулах, то и дженерик будет в капсулах, оригинал — в таблетках и дженерик — в таблетках.
- Биологическая эквивалентность: действующее вещество обоих препаратов всасывается в одинаковом объеме с одинаковой скоростью, сходным образом распределяется в тканях и жидкостях и выводится из организма.
- Терапевтическая эквивалентность: дженерик действует на организм пациента так же, как и оригинальный препарат.
Основная проблема российских дженериков в том, что у нас проверяется только биологическая эквивалентность препарата.
Дженерики — это не плохо. Порой именно дженерик подходит лучше оригинала. А бывает и так, что оригинального препарата вовсе нет на рынке. И среди дженериков есть эффективные препараты. Так что я не стала бы их демонизировать и априори считать опасными или бесполезными. Просто не стоит полагать, что два препарата с одинаковым действующим веществом за 100 и за 1000 рублей дадут равнозначный эффект. Как всегда, ищите золотую середину.
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