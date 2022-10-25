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В Петербурге появилась клиника доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии. Ее открыл Антон Костин — номинант премии «Новые имена в медицине»!

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Врач-психиатр и номинант премии «Новые имена в медицине 2022» Антон Костин и его коллега Александр Еричев открыли в Петербурге собственную клинику  доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии. Она называется Open Mind Clinic, то есть «Клиника без предрассудков». Кстати, в ней работает еще один номинант премии — Никита Залевский. Врачи познакомились на ужине, который организовала «Собака.ru».

Личный архив Антона Костина

«Мы давно обсуждали идею совместного проекта — клиники, где можно бы было все организовать согласно нашим взглядам и ценностям. За последние годы мы познакомились со многими умными, талантливыми и целеустремленными докторами. И вот сейчас все сошлось! Перед открытием к нам присоединилась великолепная Мария Шабаева — талантливый управленец в области здравоохранения, которая стала руководить клиникой», — рассказал Костин в разговоре с «Собака.ru».

По словам создателей Open Mind Clinic, там в  будут работать врачи, которым они безоговорочно доверяют и к которым сами бы обратились за помощью. «Основные ценности, принятые в нашей клинике — это профессионализм, безопасность и доброта. К нам можно обратиться по любым вопросам связанным с психическим здоровьем взрослым, детям и подросткам», — рассказал врач.

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Открытие клиники для помощи людям с ментальными проблемами — это всегда актуально (Петербург ежегодно занимается лидирующие места по числу выявленных психических заболеваний в стране). Сейчас — особенно.

«Сложно судить, насколько вырос прием в целом, поскольку и до начала 2022 года обращаемость была высокая. Однозначно могу сказать, что темы боевых действий, глобальной нестабильности, беспокойство о будущем, осознание собственной роли и ответственности в происходящих процессах — это темы постоянной и непреходящей тревоги среди моих пациентов», — заключил доктор Костин.

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