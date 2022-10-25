В Петербурге появилась клиника доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии. Ее открыл Антон Костин — номинант премии «Новые имена в медицине»!

«Мы давно обсуждали идею совместного проекта — клиники, где можно бы было все организовать согласно нашим взглядам и ценностям. За последние годы мы познакомились со многими умными, талантливыми и целеустремленными докторами. И вот сейчас все сошлось! Перед открытием к нам присоединилась великолепная Мария Шабаева — талантливый управленец в области здравоохранения, которая стала руководить клиникой», — рассказал Костин в разговоре с «Собака.ru».

По словам создателей Open Mind Clinic, там в будут работать врачи, которым они безоговорочно доверяют и к которым сами бы обратились за помощью. «Основные ценности, принятые в нашей клинике — это профессионализм, безопасность и доброта. К нам можно обратиться по любым вопросам связанным с психическим здоровьем взрослым, детям и подросткам», — рассказал врач.