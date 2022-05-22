Ужин «Собака.ru» с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2022

В прошлом году «Собака.ru» провела эксперимент, запустив проект «Новые имена в медицине Петербурга»! И он, надо признать, удался настолько, что майский номер с листингом молодых медиков исчез с прилавком за пару дней, а просмотры на сайте достигали трехзначных цифр. «Традиции — быть», — решили мы и вновь опубликовали базу врачей-визионеров, а также собрали резидентов списка на ужин из 6-и курсов в проекте «Рыба моей мечты».

Меню специально для вечера создал основатель ресторана Владимир Спирин. В основе — классическая французская кухня. Ужин начался с amuse bouche, который был представлен паштетом из утки в глазури из пряного портвейна, затем угощали тартаром из янтарной форели с трюфельным соусом, жульеном из мидий и сморчков в волованах, зубаткой с томатной сальсой и, конечно, десертом Crepes Suzette фламбе. К каждой подаче премиальный клуб SimpleWine Privé и эксперт Наталья Довгань подобрали гармоничную винную пару.