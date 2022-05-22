Ужин «Собака.ru» с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2022

В прошлом году «Собака.ru» провела эксперимент, запустив проект «Новые имена в медицине Петербурга»! И он, надо признать, удался настолько, что майский номер с листингом молодых медиков исчез с прилавком за пару дней, а просмотры на сайте достигали трехзначных цифр. «Традиции — быть», — решили мы и вновь опубликовали базу врачей-визионеров, а также собрали резидентов списка на ужин из 6-и курсов в проекте «Рыба моей мечты».
Меню специально для вечера создал основатель ресторана Владимир Спирин. В основе — классическая французская кухня. Ужин начался с amuse bouche, который был представлен паштетом из утки в глазури из пряного портвейна, затем угощали тартаром из янтарной форели с трюфельным соусом, жульеном из мидий и сморчков в волованах, зубаткой с томатной сальсой и, конечно, десертом Crepes Suzette фламбе. К каждой подаче премиальный клуб SimpleWine Privé и эксперт Наталья Довгань подобрали гармоничную винную пару.
Динара Мещерова, Николай Мальцев
Никита Залевский
Роман Соркин
Александра Искровская
Егор Голосов
Анастасия Семенова
Патимат Мучарова, Юлия Шишкина
Анна Филимонова
Заведующий акушерским отделением Городской больницы №38 и рок-музыкант Владимир Пакин рассказывал о новом мировом тренде на отсроченное материнство. В его практике самой взрослой роженице было 56 лет! Рядом оказались проктолог и главный врач QClinic Роман Соркин, гинеколог Алена Поликарпова, уролог Алена Люблинская и невролог Константин Синельников. В начале ужина врачи условились не говорить о работе, но к третьему курсу все же обсудили совместное проведение лекций и семинаров для беременных.
Ирина Васильева
Ангелина Яковлева (Романовская)
Патимат Мучарова, Юлия Шишкина
Алена Поликарпова
Елизавета Замарина
Владимир Пакин, Ангелина Яковлева (Романовская)
Юрий Трифанов
Анна Филимонова
Ангелина Яковлева (Романовская)
Ольга Старосельцева
Валерий Ионин
Алена Люблинская
Психиатры Антон Костин, Антон Голосов и Никита Залевский сошлись во мнении, что в России очень стигматизирована психиатрия и с этой проблемой надо бороться. В том числе, с помощью Тик-Тока! А гинекологи Ангелина Яковлева и Юлия Шишкина убеждали компанию в том, что их работа на 50% состоит из психотерапевтических консультаций с пациентками.
Колопроктолог Николай Мальцев учил собравшихся дыхательной технике «пранаяме» и рассказывал, как йога помогает сфокусироваться только на настоящем времени. Тема оказалось очень актуальной для кардиолога Динары Мещеровой, которая выполняет сложнейшие операции при нарушениях ритма и других патологий
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