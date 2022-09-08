Личный опыт. «Боль, стыд и звонки бывшим»: как я переболел оспой обезьян

Все началось с тошноты и рвоты

Я начал чувствовать себя немного не в своей тарелке в четверг, 14 июля. В этот день я должен был вести прямой эфир в соцсетях. За полчаса до запланированного шоу меня стошнило. Я понял, что не могу вести трансляцию и общаться, поэтому отменил ее и пошел спать. На следующий день заметил несколько подозрительных шишек, похожих на укусы насекомых. Уже тогда я знал, чтопо миру распространяется оспа обезьян, читал про симптомы и решил, что мог заразиться. Я пошел в ближайшую клинику и сдал тест. Ждать результат нужно было несколько дней.

Следующие три дня я помню плохо: не мог нормально есть, температура то поднималась, то опускалась, еще была потливость, сильная жажда, головная боль, тошнота, отсутствие аппетита. А по телу распространялись высыпания. Сначала они выглядели как укусы клопов, затем стали походить на прыщики, наполненные гноем, а потом покрывались струпьями. К счастью, у меня менее 20 таких поражений, из них только одно на лице. Но самое ужасное — это попытки сходить в туалет. Я испытывал жуткую боль, я буквально кричал.

Я был в отчаянии и очень жалел себя. Надо сказать, что в последний год наслаждался тем, что называл «сексуальным возрождением», то есть был сексуально активен и ни в чем себя не ограничивал. Я сидел в комнате и накручивал себя, считая, что оспа — страшное следствие этой глупой свободы.