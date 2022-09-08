Врачи выявили второй случай оспы обезьян в России. И он снова в Петербурге

Заболевание диагностировано у мужчины, который вернулся из поездки по странам Европы. В ведомстве отметили, что возможность распространения инфекции купирована. Круг контактов заболевшего установлен — эти люди находятся под медицинским наблюдением.

«Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Там также добавили, что в российских регионах «в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов».

Напомним, что первый заболевший оспой обезьян россиянин также был из Петербурга. Он перенес инфекцию в легкой форме, его выписали из больницы в начале августа после выздоровления.