Жара-жара: как помочь сердцу, голове и коже в разгар петербургского лета

Почему из-за жары болит голова?

«Одна из основных причин — обезвоживание», — говорит невролог Анастасия Семенова. «Когда человек потеет, организм теряет воду и электролиты (минеральные соединения), сосуды сужаются и вызывают головную боль. Если человек уже склонен к головным болям, например к мигрени, то жара может ее спровоцировать. Важно не терпеть и как можно скорее принять обезболивающее из группы НПВС (нестероидных противовоспалительных средств). А еще побольше пить и хотя бы время от времени прятаться в тени!», — говорит врач.

Пожилым и людям с хроническими заболеваниями вообще не стоит долго быть на жаре — может настигнуть тепловой удар. Еще он грозит тем, кто занимается физической активностью на улице — переносим спорт в зал или хотя бы на вечер.

Еще у некоторых людей во время попыток спастись от жары может произойти ice cream headache — головные боли от мороженого, вызванным движением холодного продукта по нёбу и задней стенке горла. Такой же эффект дают мятные леденцы и замороженные напитки. Без паники — такие боли редко длятся больше минуты и не требуют лечения."

«Если головные боли возникают слишком часто — обратитесь к неврологу. А если они сопровождаются слабостью, онемением, невнятной речью — вызывайте скорую», — отмечает доктор Семенова.