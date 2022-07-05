Жара-жара: как помочь сердцу, голове и коже в разгар петербургского лета

Жара может вызвать головную боль, проблемы с сердцем (даже у молодых и здоровых!) и испортить кожу. Рассказываем, как этого не допустить.
Почему из-за жары болит голова?
«Одна из основных причин — обезвоживание», — говорит невролог Анастасия Семенова. «Когда человек потеет, организм теряет воду и электролиты (минеральные соединения), сосуды сужаются и вызывают головную боль. Если человек уже склонен к головным болям, например к мигрени, то жара может ее спровоцировать. Важно не терпеть и как можно скорее принять обезболивающее из группы НПВС (нестероидных противовоспалительных средств). А еще побольше пить и хотя бы время от времени прятаться в тени!», — говорит врач.
Пожилым и людям с хроническими заболеваниями вообще не стоит долго быть на жаре — может настигнуть тепловой удар. Еще он грозит тем, кто занимается физической активностью на улице — переносим спорт в зал или хотя бы на вечер.
Еще у некоторых людей во время попыток спастись от жары может произойти ice cream headache — головные боли от мороженого, вызванным движением холодного продукта по нёбу и задней стенке горла. Такой же эффект дают мятные леденцы и замороженные напитки. Без паники — такие боли редко длятся больше минуты и не требуют лечения."
«Если головные боли возникают слишком часто — обратитесь к неврологу. А если они сопровождаются слабостью, онемением, невнятной речью — вызывайте скорую», — отмечает доктор Семенова.
Что происходит с кожей?
И снова обезвоживание. Из-за него кожа теряет воду, тургор, усиливаются потоотделение и салоотделение (а это прямой путь к появлению прыщей и комедонов). Чтобы защитить кожу, врач-косметолог Дарья Лукина советует (и даже настаивает) на тщательном и регулярном очищении — каждый день утром и вечером нужно использовать очищающие пенки, гели и другие средства, а два-три раза в неделю — маски для глубокого очищения.
«Из уходовой косметики сейчас лучше выбирать легкие эмульсии, сыворотки, аэрозоли, спреи с термальной водой. Все тяжелые текстуры оставляем на более прохладное время. На улице очень важно использовать средства с SPF-защитой. В городе подойдут препараты с 15 — 20 SPF, на природе — от 30 и выше. Тут тоже лучше выбирать более легкие текстуры, которые будут хорошо впитываться не утяжелять кожу не создавать дополнительную липидную пленку», — говорит врач.
От декоративной косметики стоит отказаться, хотя бы в самые жаркие дни. Как минимум — она потечет, как максимум — негативно повлияет на кожу. «Плотный макияж создает дополнительную нагрузку на сальные железы. В жару лучше не пользоваться румянами и хайлайтером, тональным кремом. Но можно использовать легкие пудры. Ненакрашенные глаза скрываем солнцезащитными очками — так мы еще и защищаем тонкую кожу вокруг глаз».
От сильного солнца страдают и волосы — их врач советует прятать под кепками и панамами (плюс в карму от редактора моды). А еще можно использовать специальные спреи с SPF защитой.
Игры с давлением
«Сердечно-сосудистые болезни и жара — это большая медицинская проблема. Только по этой причине здоровые люди могут „приобрести“ кардиологическую патологию. Например, нарушения сердечного ритма. А у людей с уже существующими кардиологическими заболеваниями, прежде всего гипертонической патологией и коронарогенными болезнями сердца, может быть декомпенсация цифр артериального давления, ухудшение течения ишемической болезни и прогрессирование сердечной недостаточности», — говорит кардиолог Сергей Бортулев.
Жара способна спровоцировать повышенное давление у людей, у которых и так оно высокое по механизму стресса. Однако эта реакция кратковременная и глобально на пациентов не влияет. За исключением случаев, когда у них настолько не отрегулирован процесс контроля за давлением, что происходит гипертонический криз. Но в большинстве случаев эффект повышения давления проходит достаточно быстро и без каких-то особых последствий. На смену ему приходит обратный эффект — падение давления. Дело в том, что жара приводит к гипергидрозу — обильному потоотделению. Человек теряет воду, значит, уменьшается объем циркулирующей жидкости в организме. Тут возникает противоположный эффект — если в организме объем циркулирующей жидкости снизился на 10-20-30%, то незачем поддерживать привычное для человека давление и оно падает. Хуже всего людям с гипертонической болезнью: в разгар жары они замечают непривычно низкое давление и начинают «игры» с дозировками лекарств — снижают или вовсе отменяют прием препаратов. К вечеру температура воздуха становится более комфортной, артериальное давление начинает расти, а привычного влияния препаратов уже нет. В результате ночью или на утро начинаются скачки давления, которые могут привести к гипертоническому кризу.
Вторая проблема — потеря электролитов. Она приводит к развитию нарушений сердечного ритма. К этому особо чувствительны физически активные молодые люди и девушки, а также те, кто едет на отдых в жаркие страны. «Работает это так: из-за жары начинается обильное потоотделение, падают электролиты и человек начинает чувствовать перебои в работе сердца и сердцебиения. К большому сожалению, эти вещи не всегда хорошо поддаются лечению. Просто нормализация уровня электролитов в крови не всегда приводит к быстрому регрессу всех нарушений и они затягиваются на несколько месяцев. Гораздо проще это профилактировать, чем бороться. Именно поэтому в жару рекомендуется пить минеральную воду и компот из сухофруктов», — отмечает кардиолог.
Третья проблема — тепловой удар. «У человека с сердечно-сосудистый патологией различные варианты солнечного или теплового удара будут протекать более тяжело. Так у человека с ишемической болезнью сердца может произойти инфаркт. А у пациентов с сердечной недостаточностью начинается сильная одышка и отеки: они много пьют воды, но их нездоровое сердце не может качать кровь в таких объемах», — заключил врач.
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