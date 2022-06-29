Мы с панамой ходим парой: 30 вариантов самого нужного жарким летом аксессуара

Жара в Петербурге не отступает, поэтому настало время для панамы. Это идеальный аксессуар на случай жары, который пригодится и в городе, и на море, и на природе. «Собака.ru» собрала три десятка очень разных моделей от мировых и локальных дизайнеров, бюджетных и не очень. В конце бонус: 13 платков, которые можно носить как бандану, топ или повязать на плетеную сумку.
Панамы
Zimmermann, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 20 950 руб.
J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 17 200 руб.
Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 650 руб.
Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 42 000 руб.
Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 100 руб.
Pharmacy Industry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 725 руб.
Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 44 650 руб.
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 300 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 650 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 400 руб.
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 700 руб.
Cocoshniсk, наб. реки Мойки, 58А, 10 000 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 799 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 2 490 руб.
WOS, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 8 500 руб.
Среди плюсов панам не только стилистическая универсальность. Эти головные уборы номинально разделены на мужские и женские, но на деле каждый из них могут носить представители любого гендера. При этом выбор неограничен: плетеные, вязаные или хлопковые, однотонные, с принтами или логотипом любимого бренда (привет логоманам!), с лентами, резинками или без. Классные варианты, которые дополнят как пляжные, так и городские образы, есть и у мировых модных домов: Bottega Veneta, Gucci, Burberry, Valentino, Balmain, и у российских демократичных марок и марок мидл-сегмента.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 181 000 руб.
Nanushka, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 17 700 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 4 000 руб.
NNedre, интернет-магазин, 2 500 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 299 руб.
«Уста к устам», Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 3 200 руб.
'Rishi, Чкаловский пр., 15, лит. А, 2 890 руб.
Ochra, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 320 руб.
NNedre, интернет-магазин, 2 600 руб.
Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 3 749 руб.
befree, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 299 руб.
Not For Sale, ул. Садовая, 21 А, литера Б, 2 240 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 3 500 руб.
Il Trenino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 3 999 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 3 283 руб.
Red September, интернет-магазин, 8 800 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 2 990 руб.
befree, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 299 руб.
Платки
Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 250 руб.
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 700 руб.
Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 93 900 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 700 руб.
Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 900 руб.
Rodasoleil, Басков пер., 2, 4 900 руб.
To Be Blossom, Литейный пр., 63, 1 590 руб.
Dоlce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 800 руб.
Acne Studios, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 18 100 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 7 500 руб.
Forced Fun Community, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 800 руб.
Cocoshniсk, наб. реки Мойки, 58А, 4 000 руб.
Radical Chic, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 10 650 руб.
Чтобы проявить фантазию и попрактиковаться в умении стилизовать образы, подойдут платки. Только способов носить их на голове несколько: в качестве банданы: косынки, ленты для волос. Правда от солнца лучше всего защитит первый вариант. Если предотвращение солнечного и теплового ударов — не ваша главная цель, то платок можно традиционно повязать на шею, заменить им пояс или повязать его на сумку. Но наш любимый вариант — носить платок в качестве летнего топа.
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