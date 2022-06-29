Мы с панамой ходим парой: 30 вариантов самого нужного жарким летом аксессуара

Среди плюсов панам не только стилистическая универсальность. Эти головные уборы номинально разделены на мужские и женские, но на деле каждый из них могут носить представители любого гендера. При этом выбор неограничен: плетеные, вязаные или хлопковые, однотонные, с принтами или логотипом любимого бренда (привет логоманам!), с лентами, резинками или без. Классные варианты, которые дополнят как пляжные, так и городские образы, есть и у мировых модных домов: Bottega Veneta, Gucci, Burberry, Valentino, Balmain, и у российских демократичных марок и марок мидл-сегмента.