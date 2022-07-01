«Мне душно — а мне дует!» Чем можно заболеть под кондиционером? А в душном офисе? Объясняет врач

Как духота влияет на работоспособность

Жара и духота приводит к гипергидрозу — повышенному потоотделению. «Вместе с потом человек теряет минеральные вещества (электролиты), прежде всего натрий и калий. Натрий легко восполнить, например, поесть селедки или соленых огурцов, в которых его очень много. С калием сложнее — он содержится в орехах и сухофруктах, которые большинство россиян едят редко. Еще он есть в свежих овощах и фруктах, но в мизерных количествах. Процесс потери электролитов приводит к судорогам, нарушениям сердечного ритма, а потеря жидкости — к тепловому удару.

Конечно, в жару сильно падает производительность труда. Попробуйте поработать в бане, надолго вас хватит? Человеку должно быть комфортно, поэтому в офисах и дома нужно поддерживать оптимальную температуру. Как мы уже выяснили, это 20-22 градуса».