«Мне душно — а мне дует!» Чем можно заболеть под кондиционером? А в душном офисе? Объясняет врач

С наступлением тепла в каждом российском офисе (а иногда и квартире) начинается древний сакральный спор — те, кому душно, вступают в битву с теми, кому слишком холодно. Разобрались, а что полезно для здоровья.
Если кому-то слишком холодно или жарко — отправьте его к врачу
«Самая комфортная температура для человека вокруг — 20-22 градусов тепла», — говорит кардиолог и терапевт Сергей Бортулев. — «Ниже этой температуры большинство людей воспринимают как „прохладно“, а выше — как „жарко“. Но при некоторых заболеваниях восприятие меняется. Например, при гипертиреозе — это состояние гиперфункции щитовидной железы, которое сопровождается избыточной выработкой тироксина и трийодтиронина. Людям с этой патологией может быть жарко даже при минусовой температуре. Они открывают окна, включают кондиционеры тогда, когда всем должно быть холодно. Второй лагерь — люди с гипотиреозом — распространенная эндокринная патология, проявляющаяся снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ею гормонов. Они всегда мерзнут, даже если на улице жара. Если вам постоянно жарко или постоянно холодно — проверьте гормоны щитовидной железы».
Как духота влияет на работоспособность
Жара и духота приводит к гипергидрозу — повышенному потоотделению. «Вместе с потом человек теряет минеральные вещества (электролиты), прежде всего натрий и калий. Натрий легко восполнить, например, поесть селедки или соленых огурцов, в которых его очень много. С калием сложнее — он содержится в орехах и сухофруктах, которые большинство россиян едят редко. Еще он есть в свежих овощах и фруктах, но в мизерных количествах. Процесс потери электролитов приводит к судорогам, нарушениям сердечного ритма, а потеря жидкости — к тепловому удару.
Конечно, в жару сильно падает производительность труда. Попробуйте поработать в бане, надолго вас хватит? Человеку должно быть комфортно, поэтому в офисах и дома нужно поддерживать оптимальную температуру. Как мы уже выяснили, это 20-22 градуса».
Опасный кондиционер
Самый популярный и простой способ быстро охладить комнату — включить кондиционер или сплит-систему. Но при неправильном использовании они могут привести не только к простудам, но и инфекционным заболеваниям.
«Кондиционер может быть источником инфляционного заболевания легионеллеза или болезни легионеров. Оно проявляется поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Дело в том, что в Петербурге сильная жара длится пару недель в году, все остальное время кондиционер висит без дела. За это время там размножаются легионеллы, а при включении они выбрасываются в воздух, что приводит к вспышкам заболеваемости.
Вторая опасность — потоки охлажденного воздуха, направленные на человека. В Петербурге сотни небольших офисов, поставить там кондиционер так, чтобы он никого не задевал, почти невозможно. В результате могут обостриться все хронические воспалительные заболевания: бронхиты, отиты, аднекситы, болезни суставов, циститы».
Что делать?
Точно не терпеть жару, но и не сидеть под потоками холодного воздуха! Готовиться к лету нужно с умом и заранее: весной, перед наступлением жары, нужно обработать кондиционер — вызвать службу по обслуживанию, которая очистит его от патогенов с помощью антисептиков. В идеале — поставить кондиционер так, чтобы он охлаждал помещение, но не дул прямо на сотрудников.
«Лучше всего ставить его в помещениях, где людей нет, например, в коридорах. Кондиционеры должны быть с хорошей мощностью, с большим объемом обрабатываемого воздуха, чтобы он мог обеспечить сразу несколько кабинетов. Если места для этого нет, нужно позаботиться о работниках с хроническими воспалительными заболеваниями или суставными патологиями, которые могут активизироваться из-за холода. Может быть, их стоит перевести в кабинет без кондиционера или отправить на удаленку на время сильной жары», — заключил врач.
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