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Здоровье

ВОЗ: вспышка оспы обезьян не является чрезвычайной ситуацией

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Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделал вывод, что вспышка оспы обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в субботу по итогам заседания комитета.

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«Хотя несколько членов [комитета] высказали различающиеся мнения, комитет решил консенсусом представить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — говорится в этом сообщении.

При этом эксперты считают, что нынешняя вспышка оспы обезьян необычна, поэтому требуются «интенсивные усилия по реагированию» на нее в целях, чтобы контролировать дальнейшее распространение инфекции. 

Выступивший на заседании комитета генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил,  что оспа обезьян более чем сейчас выявлена в 50 странах в пяти регионах ВОЗ. С начала мая зафиксировано более трех тыс. случаев заражения. 

ЧСЗМЗ — наивысший уровень опасности в области здравоохранения, предусмотренный в Международных медико-санитарных правилах 2005 года. ВОЗ объявляла его в начале пандемии коронавируса.

Напомним, в России началось тестирование новой вакцины против оспы — в том числе новой оспы обезьян. Также разрабатываются лекарственные препараты для лечения болезни. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Все они были выявлены в 27 странах, которые не являются эндемичными для этого заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационную бюллетень ВОЗ.

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