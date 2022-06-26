ВОЗ: вспышка оспы обезьян не является чрезвычайной ситуацией

«Хотя несколько членов [комитета] высказали различающиеся мнения, комитет решил консенсусом представить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — говорится в этом сообщении.

При этом эксперты считают, что нынешняя вспышка оспы обезьян необычна, поэтому требуются «интенсивные усилия по реагированию» на нее в целях, чтобы контролировать дальнейшее распространение инфекции.

Выступивший на заседании комитета генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что оспа обезьян более чем сейчас выявлена в 50 странах в пяти регионах ВОЗ. С начала мая зафиксировано более трех тыс. случаев заражения.

ЧСЗМЗ — наивысший уровень опасности в области здравоохранения, предусмотренный в Международных медико-санитарных правилах 2005 года. ВОЗ объявляла его в начале пандемии коронавируса.