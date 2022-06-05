ВОЗ: в мире подтверждено 780 случаев заболевания оспой обезьян

«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян", - отметили в организации. Эти сведения пришли "из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — говорится в сообщении.

При этом по состоянию на 2 июня не зарегистрировано ни одного летального исхода в неэндемичных странах. Сейчас ВОЗ считает, то существует умеренный риск распространения болезни на глобальном уровне. Больше всего случаев заражения выявлено в Великобритании — 207, затем в Испании — 156, Португалии — 138, Канаде —58, Германии — 57, Франции — 33, Нидерландах — 31, Италии — 20, США — 19 и Бельгии — 12. В остальных 17 странах число заражений не превышает 10.

Напомним, ранее в мире зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян. Она произошла в Нигерии.