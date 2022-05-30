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В мире зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян. Она произошла в Нигерии

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В мире зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян. Она произошла в Нигерии, пишет РИА Новости со ссылкой на местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

Shutterstock.com

Всего в стране болеют оспой обезьян 21 человек. Случаи заражения зафиксировали в девяти из 36 штатах страны: Адамаве, Лагосе, Байелсе, Дельте, Кросс Ривере, столичной территории Абуджи, Кано, Имо и Риверсе.

По информации ведомства, скончавшемуся пациенту было 40 лет, он имел были сопутствующие заболевания, из‑за которых он принимал иммунопонижающие препараты.

Первый случай заражения человека оспой обезьян в Нигерии выявили в 1970 году. После в стране регистрировали случаи заболевания, однако вирус не выходил за пределы Африки. Теперь же болезнь распространилась в Европе, Америке и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 257 лабораторно подтвержденных и около 120 вероятных случаев заражения оспой обезьян в 23 странах мира.

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