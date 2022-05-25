В Финляндии выявили первый предполагаемый случай заражения оспой обезьян

О первом предполагаемом случае заражения оспой обезьян сообщает портал Yle со ссылкой на медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS. Возможное заражение вирусом, принадлежащем к группе «ортопокс» — именно к ней относится вирус оспы обезьян — диагностировано у взрослого пациента мужского пола в Университетской больнице Хельсинки. Отмечается, что окончательное подтверждение или опровержение заражения будет получено к концу недели.

Начальник отдела диагностики HUS Лассе Лехтонен успокоил граждан Финляндии и напомнил, что речь об опасном заболевании не идет. «Это ни в коем случае не массовое заболевание. Конечно, после коронавируса люди стали чувствительно реагировать на все инфекции, которые появляются в мире. И, конечно, к ним нужно относиться серьезно, нужно изучать их. Но если верить информации, которой мы обладаем сейчас, инфекция, вызывающая оспу обезьян, не особо опасна. Выглядит, конечно, некрасиво, но зато проходит», — отметил он.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вспышка заболеваемости оспой обезьян за пределами Африканского континента на сегодняшний день не требует срочной и массовой вакцинации от вируса. Одновременно с этим было высказано опасение, что масштабные мероприятия и вечеринки этим летом смогут повернуть ситуацию с распространением вируса в сторону ухудшения.