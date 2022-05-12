«У меня 50/50 выживаемость на год»: Олег Тиньков раскрыл информацию о состоянии здоровья после химиотерапии

Бизнесмен:

По последним цифрам, у меня 50/50 выживаемость на год. Была меньше. Начал всего с 10%, сейчас до 50% добрел. Но там пятилетняя выживаемость обычно считается. У меня уже два года прошло с трансплантации, а вот если пройдет пять считается, что ты выжил — survive. Поэтому я пока еще в промежуточной фазе. Когда мне сделали пересадку, началось заболевание, которое называется реакция «трансплантат против хозяина». Эти клетки убивают рак, но они атакуют другие части: кожа у меня год чесалась, глаза атакуют. И я уже к вечеру не могу читать — но и слава богу. Приходится закапывать глаза. 9 июля будет два года после трансплантации. Считается, что это очень крутой срок! А вот пять — считай выжил! Нахожусь в промежуточной фазе, поэтому быть пенсионером мне хорошо. Супруге не очень, она более активная.