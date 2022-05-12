«У меня 50/50 выживаемость на год»: Олег Тиньков раскрыл информацию о состоянии здоровья после химиотерапии

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал о состоянии здоровья после того, как ему в 2019 году диагностировали рак крови. Он перенес несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга, однако до сих пор опасается, что болезнь может снова проявить себя.
Олег Тиньков
Бизнесмен:
По последним цифрам, у меня 50/50 выживаемость на год. Была меньше. Начал всего с 10%, сейчас до 50% добрел. Но там пятилетняя выживаемость обычно считается. У меня уже два года прошло с трансплантации, а вот если пройдет пять считается, что ты выжил — survive. Поэтому я пока еще в промежуточной фазе. Когда мне сделали пересадку, началось заболевание, которое называется реакция «трансплантат против хозяина». Эти клетки убивают рак, но они атакуют другие части: кожа у меня год чесалась, глаза атакуют. И я уже к вечеру не могу читать — но и слава богу. Приходится закапывать глаза. 9 июля будет два года после трансплантации. Считается, что это очень крутой срок! А вот пять — считай выжил! Нахожусь в промежуточной фазе, поэтому быть пенсионером мне хорошо. Супруге не очень, она более активная.
Как рассказал Тиньков в интервью журналисту Юрию Дудю*, он находится в ремиссии, и его приоритеты в жизни сильно изменились: предприниматель занимается домашним хозяйством, общается с семьей и проходит реабилитацию после длительного лечения от лейкоза.
*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.
Напомним, бизнесмен Олег Тиньков продаст долю своей семьи в материнской компании Тинькофф Банка. Ее покупает «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Условия сделки пока не раскрываются.
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