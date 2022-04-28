«Интеррос» Потанина выкупит у семьи Тинькова 35% группы «Тинькофф»

Группа «Интеррос» выкупит 35% акций TCS Group Holding, материнской компании Тинькофф Банка. Такая доля принадлежит Rigi Trust, которой владеет основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков и его семья. Это следует из отчетности по итогам 2021 года и данным на сайте группы.

Сумма и условия сделки в сообщении не разглашаются. Покупку уже согласовал Центральный Банк РФ, передает «Интеррос». Тиньков заявил, что гордится своим детищем, и что сейчас он сосредоточится на своей семье и здоровье.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — заявил Тиньков, чьи слова приводятся в сообщении.

На фоне новости о выкупе доли у семьи Олега Тинькова акций TCS Group взлетели с 2501 до 2800 рублей за несколько минут.

Напомним, Банк «Тинькофф» объявил, что собирается сделать ребрендинг и отказаться от прежнего названия уже в этом году. В компании добавили, что «Тинькофф» «давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда», а «последние события» сделали ребрендинг «еще более актуальным». Какие именно события, не уточняется.