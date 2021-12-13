Олег Тиньков − о борьбе с раком крови, сексе на химиотерапии и проблемах взрослой гематологии в России

«Болезнь не спрашивает про твои графики (Смеётся). Я даже сейчас планирую «с оговорками»: как Богу будет угодно. Мои графики очень быстро ровно 2 года назад сошли на нет. Мы полетели не в Кабо-Сан-Лукас, в Мексику, как ожидали, а в Берлин на срочную химиотерапию».

Как рассказал Олег Тиньков, поначалу симптомы рака крови приняли за проявления гриппа:

«В конце концов, когда уровень лейкоцитов опустился до 30, они (врачи — Прим. ред.) поняли, что меня нужно срочно куда-то отправлять. Взрослая гематология в России − это мрак, к сожалению».

По словам бизнесмена, примерно у половины людей с раком крови заболевание попросту не диагностируют: в итоге взрослые, особенно в регионах, умирают, не дождавшись даже первой химиотерапии. Например, им могут записать COVID-19 или грипп. В 2021 году «Фонд семьи Тиньковых» начал работать над решением этой проблемы.