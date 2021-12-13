Олег Тиньков − о борьбе с раком крови, сексе на химиотерапии и проблемах взрослой гематологии в России

Олег Тиньков дал первое интервью за год: в программе «ХакРак» Фонда борьбы с лейкемией бизнесмен рассказал, через что ему пришлось пройти, узнав о раке крови, как он чувствует себя сейчас и почему взрослая гематология в России − это «мрак». В декабре 2021 года все пожертвования, сделанные в Фонд борьбы с лейкемией через приложение «Тинькофф», будут удвоены банком.
«Болезнь не спрашивает про твои графики (Смеётся). Я даже сейчас планирую «с оговорками»: как Богу будет угодно. Мои графики очень быстро ровно 2 года назад сошли на нет. Мы полетели не в Кабо-Сан-Лукас, в Мексику, как ожидали, а в Берлин на срочную химиотерапию».
Как рассказал Олег Тиньков, поначалу симптомы рака крови приняли за проявления гриппа:
«В конце концов, когда уровень лейкоцитов опустился до 30, они (врачи — Прим. ред.) поняли, что меня нужно срочно куда-то отправлять. Взрослая гематология в России − это мрак, к сожалению».
По словам бизнесмена, примерно у половины людей с раком крови заболевание попросту не диагностируют: в итоге взрослые, особенно в регионах, умирают, не дождавшись даже первой химиотерапии. Например, им могут записать COVID-19 или грипп. В 2021 году «Фонд семьи Тиньковых» начал работать над решением этой проблемы.
Про отрицание, осознание и секс на химиотерапии
26 октября 2019 года Олегу Тинькову диагностировали рак крови или лейкоз. Предприниматель признался, что, узнав о болезни, сначала проходил недельную стадию отрицания, затем месячную — осознания, и только потом приступил к лечению. Пав духом из-за болезни, он начал испытывать особую потребность в психологической поддержке со стороны близких:
«Мне помогала жена. Она всегда была рядом со мной, поддерживала меня. В тот момент я немного расклеился, даже не хотел химиотерапию делать. Думал, что уже пожил: весь мир облетал, объездил. Яхты, самолеты. Всё было. Всё куплено. Всё продано».
Вот что Олег Тиньков рассказал о переломном моменте, который подтолкнул его собраться с силами и начать лечение:
«Мне жена сказала: «Ты еще внуков не видел». У нас трое замечательных детей. И я подумал: «Действительно. А внуков-то не видел, несправедливо! Ладно, — говорю, — буду химию делать! Тогда на шее мне поставили специальный ошейник и стали вливать всякую гадость. Я, кстати, занимался сексом с супругой во время химиотерапии. Прямо с ошейником, прямо с химией, прямо в «Хелиосе» (клиника «Хелиос Берлин-Бух» в Германии — Прим. ред.)».
«Я никогда не скажу, что я победил», — говорит предприниматель. Поскольку, по его мнению, «победить эту болезнь окончательно невозможно». Олегу Тинькову диагностировали одно и сложных онкологических заболеваний − ОМЛ, острый миелоидный лейкоз. Он отмечает, что «любой рак непростой». Но до широкой общественности необходимо донести, что «бывает лимфома, бывает лейкемия, а бывает и миелома».
Пройдя химиотерапию, находясь в стадии ремиссии, бизнесмен честно признается:
«Сказать, что я себя как-то настраиваю с утра до вечера: «Как всё будет хорошо!», «Я победил рак!», «Я всех победил»», «Я выживу!» — нет. Я скорее часто плачу, потому что это до сих пор мне тяжело дается».
Про возможные причины развития лейкоза, COVID-19 и изменения в характере
Медики предположили, что причиной развития рака крови у Олега Тинькова могло быть нахождение в районе, загрязненном тяжелыми металлами:
«Я родом из Сибири, жил в маленьком городе Ленинске-Кузнецком (город в Кемеровской области — Прим. ред.), где 11 шахт. Я там год в шахте отработал. По мнению врачей, там и получил дозу (тяжелые металлы, ртуть), потому что генетически у меня всё чисто. В нашей огромной семье вообще нет онкологии».
Лечение рака для бизнесмена было осложнено тем, что он еще в марте 2020 года, то есть одним из первых, заболел COVID-19: «Были смешные приключения: я сделал 2 химии и заболел ковидом — у меня нюх пропал. Потом была еще одна химия и пересадка. Если взять 4 химии и пересадку, самое ужасное для меня было − заболеть ковидом. Ковид я очень плохо пережил. Плохая болезнь».
Олег Тиньков отметил, что заболевание послужило для него началом серьезных личностных преобразований:
«Это два разных человека: я до и после болезни. Я был очень нетерпеливый: прыгал, летал, ездил по всему миру, что-то творил. Сейчас, конечно, я стал куда более спокойным, куда более обдуманным, стал ценить каждый день, каждую минуту. Конечно же, стал более терпимым, стал больше понимать других. Меньше стал пользовать соцсетями. Понял, что всё это − суета сует. Я вообще не открываю Instagram. Это всё такое пустое. Меня это вообще не интересует. Меня волнуют здоровье, семья. Бизнесом понемногу занимаюсь, чтобы совсем «не закиснуть мозгами».
Про то, как Фонд семьи Тиньковых планирует снизить смертность от лейкоза в России
В феврале 2021 года Олег Тиньков основал «Фонд семьи Тиньковых», чтобы помогать людям, которым диагностировали рак: «Я здесь родился, надо помогать родной стране. В Англии, в Германии более-менее благополучно обстоят дела с лечением этой болезни, с выживаемостью, а в России всё очень плохо, поэтому какую-то существенную часть своего состояния я решил выделить на этот фонд. Мы сейчас формируем эндаумент (целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях организации — Прим. ред.), вложим в него примерно 200 млн $ собственных семейных денег».
В настоящее время предприниматель развивает три проекта в рамках деятельности «Фонда семьи Тиньковых». Во-первых, строит 19 диагностических лабораторий по всей стране: «Почему у нас в стране много людей умирает, почему много рецидивов? — Потому что нет так называемого MRD, Minimal residual disease (название лейкемических клеток, которые остаются в организме человека во время и после лечения на стадии ремиссии — Прим. ред.), нет секвенаторов (приборов, с помощью которых проводится индивидуальный анализ опухоли каждого пациента — прим. ред.), качественных микроскопов. Мы и начали с формирования лабораторного проекта. Сейчас строим в Сибири. Скоро ХАП (health alliance plan — план медицинского альянса) в Новосибирске будет. И всё это — на базе клиники Раисы Горбачевой в Петербурге».
Во-вторых, разрабатывает масштабную программу обучения среднего медперсонала:
«Я сам это на себе прошел, пролежав порядка 5 месяцев в больницах. Врачи приходят и уходят, а выживают люди благодаря медсестрам, нянечкам».
В-третьих, занимается составлением федерального регистра доноров костного мозга или гемопоэтических клеток:
«Мы, конечно, занимаемся регистром, потому что с ним полный бардак. Люди не могут найти донора в России. А почему? — Потому что нет федерального регистра. Есть разрозненные, частные и государственные. Мы пытаемся их как-то объединить, что крайне сложно. Закон сейчас находится в Думе на втором чтении. Я знаком с огромным количеством влиятельных людей, звоню им. Мы что-то пытаемся сделать, но мы не боги».
Летом 2021 года «Фонд семьи Тиньковых» объявил о стратегическом партнерстве с Фондом борьбы с лейкемией, чтобы «лучше, качественнее, душевнее и в других масштабах» помогать людям с раковыми заболеваниями: «Дети, слава богу, в порядке, спасибо Чулпан Хаматовой. А взрослые брошены. Я пытался сам помогать, переводил деньги со своего счета конкретным людям. Но всё это нужно институализировать».
Как отмечает Олег Тиньков, «Фонд семьи Тиньковых» полностью финансируется его семьей семьей. Фандрайзинг (социальный сбор средств на благотворительность − Прим. ред.) относится именно к Фонду борьбы с лейкемией.
Записала Юлия Янкина.
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