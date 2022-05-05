Почему мы хотим чаще заниматься сексом из-за стресса?

За последние недели в России резко вырос спрос на презервативы. Психотерапевты предполагают: люди стали чаще заниматься сексом, чтобы отвлечься от стресса и тревожных мыслей. Почему в одних стрессовых ситуациях либидо повышается, а в других — снижается, рассказал клинический психолог и психиатр-нарколог Николай Унгурян.
Во время стресса люди чаще испытывают потребность в сексе?
Да, намного чаще, чем в обычной спокойной жизни. И это нормально! Дело в том, что наша симпатическая нервная система начинает активно работать во время чрезвычайной ситуации или того, что мы считаем такой ситуацией. Она помогает нам быть бдительными, внимательными, активными и мобилизованными. Первокурсникам медицинских университетов это объясняют с помощью глупой шутки о том, что симпатическая нервная система обеспечивает в поведении четыре F: нападение (fight), бегство (flight), испуг (fright) и секс (нецензурный перевод этого слова вспомните сами). Это архетипическая система, которая включается, когда жизнь становится особенно интересной или особенно пугающей, например, во время сильного стресса. Кроме того, есть базовые потребности и биологические цели, поставленные природой в репродукции себе подобных. Вспомните историю: каждая война или катастрофа стимулировала рост рождаемости для восполнения населения после потерь.
Как стресс и тревожные ситуации влияют на сексуальное желание?
Важно понимать: либидо повышается после краткосрочного острого стресса. Если он становится долгим или переходит в разряд хронических, то сексуальное желание снижается.
При стрессе повышается уровень адреналина, уровня сахара, активизируется симпатический отдел нервной системы и увеличивается уровень надпочечниковых гормонов. Это важный момент: чем больше надпочечниковых гормонов, тем меньше половых и наоборот. В момент стресса сексуальность тормозится и по гормональным, так и по психологическим механизмам. Но после того, как острая фаза стресса миновала, человек выходит «победителем», он испытывает эмоции радости и ликования.
Положительная эмоция при выходе из стресса сопровождается повышением уровня «гормонов удовольствия» и активацией парасимпатической нервной системы. Если симпатическая система напрягает и мобилизует, то парасимпатическая органы мишени расслабляет. Эти гормоны удовольствия снижают механизмы мобилизации, все в организме приятно расслабляется, человек выходит из стресса. Сексуальность при этом возрастает, так как с точки зрения эволюции, если особь высоко адаптивна и хорошо преодолевает стрессы, то она должна быстрее размножаться и передавать гены победителя потомству.
Другое дело, если тревога длится достаточно долго, не приводит к успеху и не дает хороших эмоций. Такие стрессы переходят в стадию истощения (в дистресс) и снижают сексуальность.
Кто этому больше подвержен?
Мужское сексуальное влечение значительно сильнее женского, что можно частично объяснить биологической функцией самца: оплодотворить как можно больше самок и тем более во время стрессовой ситуации, это идея выходит на первый план. Мужчины более полигамны, то есть хотят иметь больше партнеров, чем женщины, а также легче вступают в краткосрочные случайные связи. Женская сексуальность циклична, так как связана с менструальным циклом. Так, сексуальный интерес наиболее выражен на первой неделе после менструации, в период овуляции.
Может ли мастурбация заменить секс с партнером?
В стрессовой ситуации мастурбация может снять эмоциональное напряжение снизить кровяное давление, устранить менструальные спазмы, тревогу и в целом уравновесить гормональный каскад внутри нашего организма, вреда точно не принесет. Но тут главное не переусердствовать, чтобы это не привело к проблеме. Среди частых побочных эффектов регулярной мастурбации выделяют аноргазмию, снижение чувствительности клитора и члена, отсутствие желания заниматься сексом с партнером, преждевременную эякуляцию, снижение выработки естественной смазки. У небольшой группы людей наблюдается состояние как компульсивная мастурбация в период эмоционального напряжения.
Многие люди говорят о том, что нередко испытывают чувства стыда или неловкости после секса. Почему?
Стыд — это страх социального осуждения, отторжения и изоляции из-за нашей «неправильности» либо индивидуальности. Причин возникающего после близости стыда может быть много, но вот самые распространенные:
Длительное воздержание. Для женщин, особенно страдающих комплексами, необходимость раскрыться перед новым партнером приносит большой стресс. Мужчины, у которых давно не было близости, также могут испытывать чувство стыда, что, возможно, были недостаточно хороши, потеряли «навык», не продержались долго и т.д.
Травмирующий опыт. Эгоистичные бывшие партнеры, детские травмы или изнасилования могут стать большим препятствием для получения сексуального наслаждения. Удовольствие в этом случае срабатывает как триггер, который вызывает болезненные воспоминания.
Сюда же можно отнести абьюзивные отношения, воспитание и религиозные убеждения, навязанную близость, чрезмерную раскрепощенность и даже секс из мести.
Как в целом секс влияет на здоровье?
В первую очередь, секс влияет на сердечно-сосудистую систему: от регулярной половой жизни снижается появление тромбов в сосудах, кровь насыщается иммуноглобулинами, улучшающими ее, а мозг — кислородом.
Известный факт — во время секса вырабатываются гормоны эндорфин, окситоцин, тестостерон. Они помогают нам испытывать во время процесса удовлетворение и оргазм. Кроме того, укрепляется общий иммунитет, поддерживается физическая форма. Регулярный и безопасный секс также является профилактикой рака простаты у мужчин и рака яичников у женщин.
Какие еще практики, помимо секса, помогают пережить сложные времена, с которыми мы сейчас столкнулись?
В такие времена главное сохранить себя, ядро своей личности, внутренние качества и опыт прошлых хороших времен, так как все это пройдет и нам придется восстанавливать нормальную жизнь. Что в этом поможет?
- Приучайте себя радоваться, даже мелочам.
- Поддержка своих родных и близких. Помните: сплоченность и поддержка семьи положительно сказывает на ментальном и духовном состоянии.
- Плохое так же ценно, как хорошее. Стыдиться или избегать переживания ‒ значит застревать в каком-то не прожитом опыте. Американский писатель, нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон очень точно сказала об этом: «Я хочу чувствовать то, что я чувствую. То, что принадлежит мне. Даже если это не чувство счастья. Потому что ты ‒ это все, что у тебя есть».
- Переносите внимание с себя на других. Один проверенный из способов почувствовать себя лучше, когда вам плохо, ‒ помощь другим. Возможно, сейчас время заняться волонтерством или гуманитарными проектами. Ведь помогая другим - помогаешь сам себе.
- Любить, а не бояться. Если вы выбираете любить, то вытесняете страх из своей души, если наоборот ‒ все глубже погружаетесь в пучину ужаса, где нет места любви. Каждый раз, когда накатывает страх, можно говорить себе: «Я выбираю любить, а не бояться». Эту короткую мантру можно использовать как аутотренинг.
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