Почему мы хотим чаще заниматься сексом из-за стресса?

Как стресс и тревожные ситуации влияют на сексуальное желание?

Важно понимать: либидо повышается после краткосрочного острого стресса. Если он становится долгим или переходит в разряд хронических, то сексуальное желание снижается.

При стрессе повышается уровень адреналина, уровня сахара, активизируется симпатический отдел нервной системы и увеличивается уровень надпочечниковых гормонов. Это важный момент: чем больше надпочечниковых гормонов, тем меньше половых и наоборот. В момент стресса сексуальность тормозится и по гормональным, так и по психологическим механизмам. Но после того, как острая фаза стресса миновала, человек выходит «победителем», он испытывает эмоции радости и ликования.

Положительная эмоция при выходе из стресса сопровождается повышением уровня «гормонов удовольствия» и активацией парасимпатической нервной системы. Если симпатическая система напрягает и мобилизует, то парасимпатическая органы мишени расслабляет. Эти гормоны удовольствия снижают механизмы мобилизации, все в организме приятно расслабляется, человек выходит из стресса. Сексуальность при этом возрастает, так как с точки зрения эволюции, если особь высоко адаптивна и хорошо преодолевает стрессы, то она должна быстрее размножаться и передавать гены победителя потомству.

Другое дело, если тревога длится достаточно долго, не приводит к успеху и не дает хороших эмоций. Такие стрессы переходят в стадию истощения (в дистресс) и снижают сексуальность.