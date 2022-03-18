В России резко вырос спрос на презервативы. В Минпромторге пообещали, что дефицита не будет

Как пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group, с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов по сравнению с тем же периодом в 2021 году выросли на 17% до 540,7 тысячи упаковок, и на 32%, до 184,1 миллиона рублей в денежном выражении.

Эксперты предполагают, что такая тенденция продолжится и дальше. Потребители запасаются впрок перед существенным повышением цен, которые неизбежны, так как большинство продукции производится за границей.

Некоторые торговые сети сообщили, что они вынужденно подняли цены на средства контрацепции, так как стоимость закупки выросла на 20%, а в некоторых случаях — на 50%. Некоторые магазины только готовятся поднять цены в апреле на 15% — о росте оптовой стоимости их уже предупредили поставщики.

Как рассказала РБК совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина, некоторые поставщики заморозили сотрудничество с магазинами из-за неопределенности с ценами и новыми партиями товаров.

В Минпромторге успокоили. Дефицита презервативов в России не прогнозируется. Крупнейшие производители из Таиланда, Индии, Южной Кореи и Китая не прекращали поставки, передает ТАСС.

«Практически все мировое производство презервативов располагается рядом с источником сырья и находится в Юго-Восточной Азии. Крупнейшие страны-производители — Таиланд, Индия, Корея и Китай — поставки продукции в РФ не прекращали», — сказали в пресс-службе Минпромторга.

По данным ведомства, в России производится примерно седьмая часть потребляемых презервативов. «Производство в среднем в России составляет 100 млн штук в год. Импортируется до 600 млн штук», — отметили в Минпромторге.

Напомним, в Петербурге раскупают средства женской гигиены, а производители сообщают о повышении цен на прокладки и тампоны. По оценкам исследовательской компании NielsenIQ, за неделю с 28 февраля по 6 марта спрос на эти товары вырос на треть.