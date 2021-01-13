Скорее всего, вы пользуетесь презервативами абсолютно неправильно. И вот почему

1. Если с презервативом из латекса «не те ощущения», просто попробуйте другие варианты

Мужчинам тяжело подобрать действительно удобные презервативы из-за недостатка информации — всему виной тотальный масс-маркет и захват рынка производителями-монополистами. Лишь немногие знают, что помимо латексных презервативов известных брендов существуют и другие средства барьерной контрацепции — сделанные из полиуретана и полиизопрена.

Презервативы из разных материалов заметно отличаются по толщине: если толщина латексных составляет от 0,04 до 0,08 мм, то полиуретановые в разы тоньше — от 0,01 до 0,02 мм. Они не эластичны и в отличие от латексных достаточно плохо тянутся. Но нагреваясь во время секса, растягиваются и меняют свою структуру, приобретая эластичность и максимальную прочность. Другие преимущества полиуретановых изделий — гипоаллергенность, отсутствие запаха и та самая невесомость. Толщина полиизопреновых презервативов составляет от 0,04 до 0,08 мм. Этот материал также является гипоаллергенным и еще более эластичным, чем латекс.

2. Размерная сетка презервативов из масс-маркета подходит не всем мужчинам

Важно правильно подбирать размер презервативов — ведь если изделие вам мало или велико, то во время секса может порваться или соскочить. Изделия из масс-маркета рассчитаны на половые члены диаметром от 52 до 57 мм. Некоторые марки делают упор на более широкую размерную сетку — например, один немецкий производитель выпускает презервативы в диаметрах от 47 до 69 мм. С помощью виртуальной линейки и по размеру окружности пениса можно выбрать действительно подходящий для вас размер.