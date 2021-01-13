Скорее всего, вы пользуетесь презервативами абсолютно неправильно. И вот почему

1. Если с презервативом из латекса «не те ощущения», просто попробуйте другие варианты
Мужчинам тяжело подобрать действительно удобные презервативы из-за недостатка информации — всему виной тотальный масс-маркет и захват рынка производителями-монополистами. Лишь немногие знают, что помимо латексных презервативов известных брендов существуют и другие средства барьерной контрацепции — сделанные из полиуретана и полиизопрена.
Презервативы из разных материалов заметно отличаются по толщине: если толщина латексных составляет от 0,04 до 0,08 мм, то полиуретановые в разы тоньше — от 0,01 до 0,02 мм. Они не эластичны и в отличие от латексных достаточно плохо тянутся. Но нагреваясь во время секса, растягиваются и меняют свою структуру, приобретая эластичность и максимальную прочность. Другие преимущества полиуретановых изделий — гипоаллергенность, отсутствие запаха и та самая невесомость. Толщина полиизопреновых презервативов составляет от 0,04 до 0,08 мм. Этот материал также является гипоаллергенным и еще более эластичным, чем латекс.
2. Размерная сетка презервативов из масс-маркета подходит не всем мужчинам
Важно правильно подбирать размер презервативов — ведь если изделие вам мало или велико, то во время секса может порваться или соскочить. Изделия из масс-маркета рассчитаны на половые члены диаметром от 52 до 57 мм. Некоторые марки делают упор на более широкую размерную сетку — например, один немецкий производитель выпускает презервативы в диаметрах от 47 до 69 мм. С помощью виртуальной линейки и по размеру окружности пениса можно выбрать действительно подходящий для вас размер.
3. Дешевая смазка популярных презервативов вызывает аллергические реакции
Достаточно часто партнеры сталкиваются с аллергическими реакциями из-за использования презервативов. Принято считать, что все дело в латексе, но на самом деле аллергия на него у мужчин и женщин встречается редко. Зачастую же проблема возникает из-за дешевой смазки, использующейся в популярных презервативах. Выходом станет использование полиуретановых или полиизопреновых презервативов вместе с качественной смазкой — на самих изделиях из этих материалов лубриканта нет.
4. Лубрикант — вещь первой необходимости при защищенном сексе
Во время защищенного секса собственной смазки чаще всего не хватает, поэтому можно и нужно использовать лубрикант. Никакого вазелина и масел — они несовместимы с презервативом и приводят к его повреждению. Выбирайте лубриканты на водной или силиконовой основе, предварительно узнав, подходит ли конкретная марка к вашим презервативам.
Если вам категорически не нравятся лубриканты из-за того что они липкие и скатываются, то, скорее всего, вы просто не пробовали качественные марки. Вы можете приобрести отличную смазку не из масс-маркета по цене до 1000 рублей, которая не будет моментально высыхать или пачкать постельное белье.
5. Презервативы не любят мороз и солнце
Не стоит держать презервативы в холодильнике — температурный режим их хранения должен составлять от +1 до +25℃. Поэтому если морозной зимой вы носите презерватив в кармане куртки, можете смело его выкидывать. Также будьте аккуратны с покупкой средств контрацепции на кассе супермаркетов, особенно если видите, что на полки попадает солнечный свет.
Откажитесь от привычки носить презервативы в кармане брюк или кошельке и храните их там, где они меньше всего подвержены механическому воздействию — например, в самом защищенном кармане рюкзака. Если изделие лежит там уже пару лет, то перед использованием все же проверьте срок годности. У разных производителей он отличается.
6. Чтобы не нарваться на подделку, совершайте покупку в проверенных местах
Презервативы известных марок тоже подделывают, и фейки, как правило, стоят дешевле оригинала. Поддельные презервативы рвутся, в них используется очень плохая смазка. Поэтому никогда не покупайте изделия по цене ниже рыночной и осматривайте упаковку — у поддельных презервативов она сделана из более дешевого картона и зачастую содержит опечатки. Предпочтительнее всего приобретать презервативы в аптеках и магазинах интимных товаров: в этих местах не может быть проблем закупкой, транспортировкой и правильным хранением изделий.
6. Менять презерватив во время секса стоит каждые 15-20 минут
Презервативы дают вам максимально высокие гарантии защиты от ИППП (инфекций, передающихся половым путем — прим. Ред.) и нежелательной беременности. Но иногда они все же рвутся, и это происходит из-за неправильного использования. После 15-20 минут полового акта презерватив должен быть сменен на новый — доказано, что при использовании более длительное время риски его разрыва повышаются. Также риски увеличивает попадание воздуха в спермосборник при неправильном надевании презервативы. Некоторые производители выпускают изделия с крылышками, которые удерживают спермосборник при надевании и не дают воздуху попасть внутрь.
8. Надевать презерватив за минуту до эякуляции — действительно плохая идея
Пациенткам, использующим в качестве средства контрацепции прерванный половой акт, я всегда задаю вопрос: «А почему вы перекладываете максимальное количество отвественности на мужчину? А если он не успеет?». Кроме того, беременность может наступить даже без эякуляции, и это не миф.
Немного анатомии: сперматозоиды образуются в яичках, но они неподвижны и не способны оплодотворить. Проходя предстательную и другие железы, сперматозоиды напитываются специальными веществами, которые приводят их в движение для того, чтобы добраться до яйцеклетки У мужчин существует куперова железа, находящаяся практически перед выходом из полового члена. В ней содержатся уже активные сперматозоиды, время жизни которых составляет несколько дней. В процессе полового контакта у мужчин выделяется смазка с содержимым куперовой железы и активных в ней сперматозоидов. Их катастрофически меньше, чем в самом эякуляте, но при этом у мужчины самые активные сперматозоиды могут находиться именно в куперовой железе.
9. Хотите без презерватива? Есть смысл сдать эти анализы с партнером
По данным ВОЗ, ежедневно происходит более одного миллиона случаев заражения инфекциями, передаваемыми половым путем. Поэтому важно научиться говорить нет партнерам, которым «неудобно с презервативом». Если вы находитесь в длительных отношениях, то перед переходом на другие методы контрацепции, нужно убедиться, что вам не нужно предохраняться от инфекций. Для этого необходимо сдать комплекс анализов на выявление признаков заболеваний ИППП.
- Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В. Сдать минимум через 2 недели после незащищенного полового акта
- ПЦР-диагностика вируса гепатита В и С (минимум через неделю), это позволяет обнаружить возбудителя на самых ранних этапах инфекционного процесса. Также мазок из влагалища у женщины и анализ мочи у мужчины методом ПЦР, но перед сдачей анализа желательно воздержаться от половых контактов и не использовать никаких антибактериальных препаратов.
- ИФА (иммуноферментный анализ крови). Показывает антитела к возбудителям, которые вырабатываются иммунной системой при столкновении с инфекцией. Сдать минимум через 4 недели после контакта.
- Мазок из влагалища у женщины и анализ мочи у мужчин методом ПЦР на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium), гонококк (Neisseria gonorrhoeae), хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) и трихомонаду вагиналиса (Trichomonas vaginalis).
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