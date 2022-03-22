Исследование: темой онкологии женщины интересуются чаще мужчин

Как рассказали «Собака.ru» в «Не напрасно», представители фонда подвели итоги третьего года работы своей бесплатной справочной службы «Просто спросить», которая позволяет напрямую получить ответы на вопросы об онкологических заболеваниях от ведущих специалистов страны. В 2021 году вопросами лечения, профилактики и диагностики рака интересовались 73% женщин и только 27% мужчин.

Всего за 2021 год в справочную службу обратились 2527 пользователям из 83 регионов России и 26 стран мира — в том числе Германии, Великобритании, Ирландии, Италии, Франции и США. Средний возраст пациентов, для которых были составлены заявки на платформе — 54 года, при этом более 25,5% заявок касались пациентов в возрасте 60-69 лет.

У 55% пациентов отмечались симптомы заболевания, но их состояние и активность оценивались как нормальные. Наибольшее количество вопросов касалось опухолей желудочно-кишечного тракта, опухолей молочной железы и женской половой системы.