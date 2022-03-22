Исследование: темой онкологии женщины интересуются чаще мужчин

Фонд медицинских решений «Не напрасно» исследовал запросы пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких из 26 стран мира. Оказалось, что темой онкологии женщины интересуются чаще мужчин.
Как рассказали «Собака.ru» в «Не напрасно», представители фонда подвели итоги третьего года работы своей бесплатной справочной службы «Просто спросить», которая позволяет напрямую получить ответы на вопросы об онкологических заболеваниях от ведущих специалистов страны. В 2021 году вопросами лечения, профилактики и диагностики рака интересовались 73% женщин и только 27% мужчин.
Всего за 2021 год в справочную службу обратились 2527 пользователям из 83 регионов России и 26 стран мира — в том числе Германии, Великобритании, Ирландии, Италии, Франции и США. Средний возраст пациентов, для которых были составлены заявки на платформе — 54 года, при этом более 25,5% заявок касались пациентов в возрасте 60-69 лет.
У 55% пациентов отмечались симптомы заболевания, но их состояние и активность оценивались как нормальные. Наибольшее количество вопросов касалось опухолей желудочно-кишечного тракта, опухолей молочной железы и женской половой системы.
Координатор проекта «Просто спросить»:
Наша справочная служба существует 3 года. И все это время основной аудиторией платформы остаются женщины, которые сами столкнулись с онкологией или пытаются помочь своим близким. Только за последний год врачи-онкологи оказали консультативную помощь 1830 женщинам. И это вопреки статистике ВОЗ, согласно которой раком заболевает каждый 5-й мужчина на планете и каждая 6-я женщина. Наш опыт и наши исследования показывают, что онкология касается мужчин не меньше, чем женщин. Но женщины, как правило, активнее пользуются помощью платформы, ищут помощи со стороны специалистов.
Страх — первая эмоция, которую испытывает человек, столкнувшийся с онкологией. И «Просто спросить» чаще всего становится для наших пользователей тем местом, где можно задать вопросы, развеять страхи и сомнения, получить проверенную информацию. Чаще всего пользователей волнуют вопросы о дальнейших действиях, о том, что нужно сделать в ближайшее время, куда можно обратиться, а также вопросы, которые касаются методов лечения.
Напомним, ранее фонд медицинских решений «Не напрасно» запустил портал по всеобщему медицинскому образованию здорового населения, пациентов и их близких. Получивший название «Все не напрасно», он представляет собой комплексное решение по профилактике рака и информационной поддержке всех тех, кто интересуется или вынужден знать больше про онкологию. Также в России заработала система рекомендаций для профилактики рака «Скрин».
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