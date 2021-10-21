В России заработала система рекомендаций для профилактики рака «Скрин»

По данным Минздрава, в 2019 году в России выявлено 640,4 тысячи случаев злокачественных новообразований, что на 2,5% больше, чем в 2018-ом. По данным на январь 2019 года, уровень пятилетней выживаемости после постановки диагноза в стране составляет 40%. Одна из возможных причин — это выявление онкологических заболеваний на 3 и 4 стадиях в 37,4% случаев (17,6% и 19,8% соответственно).

Систему персональных рекомендаций для профилактики рака «Скрин» разработал фонд медицинских решений «Не напрасно». Как рассказали «Собака.ru» создатели проекта, они ставили перед собой задачу разработать простой и понятный тест с экспертными авторскими рекомендациями по профилактическим мероприятиям, которые клинически и эпидемиологически обоснованы и реалистичны в условиях России.

Вопросы и рекомендации были разработаны командой российских онкологов, генетиков, эпидемиологов и диетологов, в своей работе опирающихся на принципы доказательной медицины. Каждая рекомендация в рамках теста соответствует протоколам ведущих международных научно-исследовательских организаций и является научно обоснованной.

Зарегистрировавшись в системе и ответив на все вопросы теста, человек получает подробный список персональных рекомендаций. Также программа дает пользователю всестороннюю информационную поддержку — например, предложит внести в календарь необходимые обследования и визиты к врачу, напомнит о возможности бесплатно задать вопросы специалисту в онлайн-справочной «Просто спросить» и покажет подборку экспертных материалов об онкологии от «Профилактика. Медиа».

Как объяснила руководитель группы IT проектов фонда «Не напрасно» Наталья Хилько, скрининг нужен для того, чтобы обнаружить заболевание на бессимптомной стадии — когда человека ничего не беспокоит. «Есть пять программ раннего выявления рака с доказанной эффективностью — скрининг рака легкого, молочной железы, простаты, шейки матки и кишечника. Мы объединили рекомендации по скринингу этих видов рака, а также учли исследования раннего выявления рака кожи. К разработке алгоритмов теста мы привлекли эпидемиологов и онкологов. Вместе с нами работали генетики, специализирующиеся на наследственных опухолевых синдромах, и диетологи, которые знают о связи рака и продуктов питания», — отметила она.

«Невозможно дать общие рекомендации, которые подойдут всем одновременно. Невозможно сказать всем одновременно как предотвратить рак или как выявить его раньше, поэтому мы разработали систему Скрин, которая дает рекомендации на основе истории из жизни и факторов риска. Рекомендации индивидуальные. Это позволяет в дальнейшем делать напоминания конкретно каждому человеку, что конкретно ему нужно. Я считаю, что это очень удобный инструмент для предотвращения или раннего выявления рака», — добавил основатель и директор фонда Илья Фоминцев.