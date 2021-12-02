«Все не напрасно»: в России запущен портал по всеобщему медицинскому образованию

Как рассказали «Собака.ru» в «Не напрасно», проект объединяет четыре пациентских сервиса фонда в единую экосистему и делает доступ к информации и помощи проще и эффективнее:

«Скрин» — тест для определения персональных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике рака. На данный момент, за 5 лет работы первой и второй версии было проведено свыше 409 тысяч тестов.

«Просто спросить» — онлайн-справочная служба для пациентов и их близких, помогает найти ответы на вопросы о лечении и профилактике рака. Уже 7 тысяч человек заполнили заявку и получили рекомендации экспертов.

«Профилактика Медиа» — просветительский проект о доказательной медицине и онкологии, выпускающий больше 65 эксклюзивных публикаций в год.

«Онко Вики» — справочник с ответами на большинство вопросов про рак. На данный момент полностью готов раздел о раке молочной железы.

«То, что мы запускаем сейчас — начало большого пути. Мы хотим, чтобы люди осознанно принимали все решения по своему здоровью и могли аргументировать позицию своим врачам. Мы хотим дать людям возможность задавать нужные вопросы врачам в нужное время. Я абсолютно уверен, что это усилит роль пациентов в медицине и приведет к ее изменению на всей территории России», — отметил основатель и директор фонда «Не напрасно» Илья Фоминцев.

«Каждый 37 житель России живет с установленным онкологическим диагнозом. Рак — одна из основных причин смертности людей по всему миру. Исследования показывают: неопределенность прогнозов и неизвестность — это источник сильнейшего стресса для пациентов, что негативно сказывается на ходе лечения. Информация о болезнях в интернете существует в разрозненном виде, не обновляется, плохо доступна или вовсе недостоверна. Мы создали портал «Все не напрасно», чтобы у каждого человека была актуальная информация и поддержка в процессе изучения, диагностики, лечения и наблюдения онкологического заболевания», — добавила руководитель IT проектов фонда Наталья Хилько.