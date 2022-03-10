«Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок», — приводит «Интерфакс» заявление Министерства здравоохранения России.

По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства — «Новорапид», «Фиасп», «Хумалог» и других — на российских складах производителей и дистрибуторов, а также в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в Россию в 2021 году.

Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану. «В этой связи лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом I типа не вызывает тревоги. При этом все пациенты, нуждающиеся в инсулине, могут получать препараты бесплатно по рецепту врача», — резюмировали в Минздраве.

Напомним, в конце февраля эксперты выразили уверенность в том, что из-за обострения внешнеполитической ситуации цены на лекарства в России могут вырасти до 20%. Тогда аптечные сети уже сообщали о приостановке поставок лекарств.

В свою очередь в Минпромторге ранее заявили, что запасов жизненно необходимых лекарств, а также сырья для их изготовления в России хватит на срок до года.