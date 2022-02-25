Эксперты прогнозируют рост цен на лекарства в России до 20%

«Накануне ряд дистрибьюторов закрыл филиалы на прием заказов, на переоценку. Это реальность, цены вырастут процентов на 10-15%. Мы со своей стороны реагируем соответственно. Не хочется лечиться только подорожником, но, кажется, это реальность завтрашнего дня. […] Лекарства нужно продать с такой наценкой, чтобы хватило оборотных средств купить подорожавший импортный препарат», — приводит «Доктор Питер» слова генеральный директор сети аптек «Фарма» Александра Миронова.

О том, что сложившаяся ситуация и ужесточение санкций против России отразятся на всей экономике страны, в частности, и на фармацевтической отрасли, также предупреждают экономисты. По прогнозу профессора СЗИУ РАНХиГС, экономиста Людмилы Пушкаревой, стоит ожидать рост цен на лекарственные препараты на уровне не ниже 10-20%. «При этом точная цифра зависит от макроэкономической ситуации и активности государственных регуляторов», — уточнила она.

«Финансовая поддержка фармацевтической отрасли сможет удерживать рост цен на лекарственные препараты, то есть ценовые субсидии предусматривают снижения цен путем специальных доплат производителю или потребителю. Важно, что цены на жизненно важные лекарственные средства аптеки не смогут увеличивать самовольно. […] Возможно, большая часть европейских лекарственных средств уйдут с отечественных прилавков, но их заменят лекарства из Индии, КНР и российского производства по ценам, сдерживаемым государством», — отметила Пушкарева.

Напомним, ранее стало известно, что американский ретейлер iHerb, который специализируется на биологически активных добавках и витаминах, сообщил о прекращении приема и доставки товаров в Россию. На какой срок — неизвестно.