Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств и сырья для них в России хватит на срок «до года». Кроме того, по заявлению министерства, запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за прошлый год.

«Проведен оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства применительно к лекарственным препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших, по результатам которого выявлен запас (составляющий до года) как готовой продукции у производителей, так и сырья. Причем по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год», — заявили в Минпромторге.

2 марта в Министерстве здравоохранения России также заявили о том, что страна обладает достаточным запасом лекарств — «в том числе по номенклатуре ЖНВЛП (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, — прим. ред.)». Отмечается, что во многом этому поспособствовал «антиковидный» опыт фармацевтической отрасли.

«Россия готова продолжать конструктивное взаимодействие с теми иностранными компаниями, которые не планируют ограничивать свою работу, для них, в частности, продолжает действовать правило "больше уровень локализации производства внутри страны — больше преференций», — в свою очередь заверили тогда в Минпромторге.

Напомним, в конце февраля эксперты выразили уверенность в том, что из-за обострения внешнеполитической ситуации цены на лекарства в России могут вырасти до 20%. Тогда аптечные сети уже сообщают о приостановке поставок лекарств в Россию.