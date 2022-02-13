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Глава Комздрава: в Петербурге преодолен пик пятой волны коронавируса

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Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что в городе пройден пик пятой волны коронавируса. Итоги недели он подвел на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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По его словам, в городе замедляются показатели эпидпроцесса. В частности, впервые за последние недели уменьшилось число пациентов под медицинским наблюдением — сейчас их более 287 тысяч, при этом днем ранее было чуть более 290 тысяч человек, а  до этого — свыше 297 тысяч. «Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», — отметил он.

Лисовец добавил, что в городе развернуто более 10 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19 — этого достаточно, поэтому власти не планируют перепрофилировать новые стационары. По детским стационарам число свободных коек уже превысило 36%.

Кроме того, дистанционное открытие и закрытие больничных листов «существенно снизило нагрузку на врачей амбулаторного звена», подчеркнул он. Также кадровая ситуация в поликлиниках города уже не такая острая по сравнению с тем, что было еще две недели назад. Переболевшие врачи возвращаются к работе. А в городских стационарах  привлечены более 1000 студентов медицинских вузов и ординаторов, почти 900 студентов средних учебных заведений, почти 500 врачей из других медицинских организаций, более 300 волонтеров.

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