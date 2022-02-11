Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снижается третью неделю подряд

21 января уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составлял 64,4%. Спустя неделю, 28 января, он остался без изменений. 4 февраля естественная защита организма к коронавирусу в России находилась на отметке в 64,1%. На сегодняшний день, 11 февраля, уровень иммунитета вновь снизился — до 61,9%

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%. В пяти регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (85,8%, уменьшение за неделю на 1,1 п.п.), Севастополь (85,2%, уменьшение за неделю на 3 п.п.), Карелия (85,6%, уменьшение на 1,5 п.п.), Мурманская область (83,5%, уменьшение на 0,2 п.п.) и Тыва (80%, уменьшение на 1,3%)», — сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Сегодня в России впервые было выявлено более 200 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом прошли 85 857 079 человек, полностью завершили цикл вакцинации — 81 505 771.

«Обращаю внимание всех жителей страны, что необходимо пройти вакцинацию и повторную вакцинацию, имея в виду защиту от тяжелого течения заболевания. Кроме того, учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное количество людей, находящихся на амбулаторном лечении, крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться», — отметила Голикова.