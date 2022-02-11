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Петербуржцы не могут вызвать врача на дом и открыть больничный дистанционно из-за болеющего медперсонала

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В Петербурге столкнулись с медленной обработкой запросов на открытие дистанционных больничных. Помимо этого, горожане жалуются, что уже неделю не могут вызвать врача на дом. Об этом рассказывают петербуржцы с соцсетях и на страницах комздрава, пишет «Фонтанка».

Shutterstock.com

Жители Петербурга говорят, что не могут оперативно открыть больничные листы дистанционно. Кто-то заявляет, что с момента вызова врача прошло семь дней, но он так и не появился. Кто-то и после пяти дней ожидания самостоятельно отправляется в поликлинику. С аналогичными проблемами столкнулись и родители с больными детьми.

В комментариях представители администрации Московского района посоветовали недовольным петербуржцам обращаться к губернатору Александру Беглову.

В комздраве ранее отмечали, что в городских медучреждениях действительно не хватает кадров из-за роста заболеваемости среди врачей и медперсонала. Сейчас порядка 20% участковых врачей находится на больничном.

Напомним, в Петербурге с 4 февраля официально разрешили закрывать больничные дистанционно. Предполагается, что такая мера позволит снизить нагрузку на первичное звено системы здравоохранения. А в России дистанционное оформление больничных листов продлится до 15 марта. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко

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