Петербуржцы не могут вызвать врача на дом и открыть больничный дистанционно из-за болеющего медперсонала

Жители Петербурга говорят, что не могут оперативно открыть больничные листы дистанционно. Кто-то заявляет, что с момента вызова врача прошло семь дней, но он так и не появился. Кто-то и после пяти дней ожидания самостоятельно отправляется в поликлинику. С аналогичными проблемами столкнулись и родители с больными детьми.

В комментариях представители администрации Московского района посоветовали недовольным петербуржцам обращаться к губернатору Александру Беглову.

В комздраве ранее отмечали, что в городских медучреждениях действительно не хватает кадров из-за роста заболеваемости среди врачей и медперсонала. Сейчас порядка 20% участковых врачей находится на больничном.

Напомним, в Петербурге с 4 февраля официально разрешили закрывать больничные дистанционно. Предполагается, что такая мера позволит снизить нагрузку на первичное звено системы здравоохранения. А в России дистанционное оформление больничных листов продлится до 15 марта. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко