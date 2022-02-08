В России дистанционное оформление больничных будет действовать до 15 марта

Он сообщил, что при первых симптомах коронавируса больничный оформят дистанционно на семь дней. Для этого необходимо позвонить по телефону 122. По этому же номеру можно получить консультацию от врача. Также в удаленном формате могут выписать необходимые препараты для лечения.

Отмечается, что по истечению срока карантина больничный закрывается автоматически. И сдавать повторно ПЦР-тест не понадобится.

Напомним, в Петербурге с 4 февраля официально разрешили закрывать больничные дистанционно. Предполагается, что такая мера позволит снизить нагрузку на первичное звено системы здравоохранения.

Помимо этого, с 6 февраля петербуржцы с ОРВИ и подозрением на COVID-19 смогут оформить больничный лист дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.