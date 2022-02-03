Петербуржцам официально разрешили закрывать больничные дистанционно

«Я обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ускорить подготовку нормативно закрепленного разрешения на выдачу больничного листа без очного осмотра пациентов, а только с использованием дистанционных технологий. Но пока такой базы нет, а нагрузки на поликлиники очень высокие — дал поручение мобилизовать современные цифровые технологии, чтобы петербуржцы могли закрывать больничные дистанционно уже сейчас. Министр Михаил Мурашко заверил, что на этой неделе будут приняты соответствующие решения», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, нововведение позволит уменьшить очереди в поликлиниках, а петербуржцы смогут быстрее получать медицинскую помощь.

Чтобы закрыть больничный лист дистанционно, можно обратиться в службу 122 или на портал «Здоровье петербуржца». Заявки через звонки начнут принимать с утра 4 февраля. Сайт заработает вечером того же дня.

Также отмечается, что с 3 февраля в большинстве районов города открыли электронную запись к врачу для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19. В особо загруженных поликлиниках продлили работу инфекционных боксов. Они работают с 8 до 20 часов, в некоторых местах и до 21 часа.

Напомним, в Петербурге столкнулись с проблемами выдачи дистанционных больничных. Фонд социального страхования не одобрил идею до согласования с Минздравом.