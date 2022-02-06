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Петербуржцы с ОРВИ и COVID-19 теперь смогут открыть больничный дистанционно

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С сегодняшнего дня, 6 февраля, петербуржцы с ОРВИ и подозрением на COVID-19 смогут оформить больничный лист дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

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«Уровень цифровизации городского здравоохранения позволил нам оперативно ввести возможность не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно. Это позволит разгрузить поликлиники, которые последние две недели приняли на себя основную нагрузку в борьбе с коронавирусом», — добавил губернатор Александр Беглов.

Для открытия больничного есть два способа: можно позвонить по телефону «122» или подать заявку через портал «Здоровье петербуржца». Однако возможность оставить заявку появится с 9 февраля. Если состояние не ухудшится, спустя семь дней больничный можно будет закрыть тоже дистанционно — с помощью аудиоконсультации без визита в поликлинику.

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