В ближайшие недели в Петербурге ожидается 10 000 заболевших коронавирусом в сутки

«Сегодня у нас зарегистрировано число впервые заболевших уже существенно более 5 тысяч. Эта величина превышает показатель предыдущего дня на 24%. Если предположить, что этот темп прироста числа заболевших сохранится, а оснований предполагать, что он почему-то снизится сейчас, у меня нет, то завтра мы можем увидеть цифру уже выше 7 тысяч, а, может быть, и более», — рассказал Лисовец.

Он заявил, что на следующей неделе в Петербурге «пятизначную цифру впервые заболевших превысим».

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса подтвержден у более 1 тысячи петербуржцев. Болеют студенты, туристы и жители города. А еще в Петербурге из-за штамма «омикрон» временно запретили проводить плановую медицинскую помощь и диспансеризацию. Соответствующее постановление подписали 21 января в Роспотребнадзоре.