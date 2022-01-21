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В ближайшие недели в Петербурге ожидается 10 000 заболевших коронавирусом в сутки

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В Петербурге в ближайшие недели ожидают около 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Такой прогноз в эфире канала «Санкт-Петербург» дал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Shutterstock.com

«Сегодня у нас зарегистрировано число впервые заболевших уже существенно более 5 тысяч. Эта величина превышает показатель предыдущего дня на 24%. Если предположить, что этот темп прироста числа заболевших сохранится, а оснований предполагать, что он почему-то снизится сейчас, у меня нет, то завтра мы можем увидеть цифру уже выше 7 тысяч, а, может быть, и более», — рассказал Лисовец.

Он заявил, что на следующей неделе в Петербурге «пятизначную цифру впервые заболевших превысим».

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса подтвержден у более 1 тысячи петербуржцев. Болеют студенты, туристы и жители города. А еще в Петербурге из-за штамма «омикрон» временно запретили проводить плановую медицинскую помощь и диспансеризацию. Соответствующее постановление подписали 21 января в Роспотребнадзоре.

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