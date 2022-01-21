В Петербурге запретили проводить плановую медпомощь и диспансеризацию из-за «омикрона»

Из-за ухудшения эпидобстановки, связанного с «омикроном», с 21 января и до особого распоряжения в городе вводится запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отдельных группы населения, а также на проведение медицинских осмотров детей.

Также запрет распространяется на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях. Исключение вводится для пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят ухудшением состояния, жизни и здоровью.

Решение не затрагивает негосударственные учреждения, стоматологии, женские консультации и предрейсовые, послесменные и другие подобные осмотры.

Напомним, в России повторная заболеваемость коронавирусом выросла в 5-10 раз из-за штамма «омикрон». Об этом рассказал Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

А еще в Петербург вернулись очереди из машин скорой помощи. Череду автомобилей заметили поздним вечером 20 января возле Покровской больницы на Васильевском острове. «Пандемия в СПб. Очередь машин скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы. Делайте прививки, пока не поздно!» — приводит «Фонтанка» слова петербуржца, сделавшего снимок.