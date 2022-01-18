О том, почему беременным женщинам следует вакцинироваться от коронавируса:

Ведущие ученые и клиницисты — как в нашей стране, так и за рубежом — провели детальные исследования влияния новой коронавирусной инфекции на организм человека. Одной из приоритетных задач они считают максимально глубокое изучение влияния нового вируса и вакцин от него на организм беременной женщины и ее ребенка.

COVID-19 крайне опасен для беременных и малышей: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет не вакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов.

Мы настоятельно рекомендуем женщинам пройти вакцинацию и защитить свое здоровье и здоровье ребенка. Вакцина «Спутник V» защищает и от новых штаммов, что особенно важно в период распространения вариантов «омикрон» и «дельта».