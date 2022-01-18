Главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России Лейла Адамян призвала беременных женщин пройти вакцинацию от коронавируса. Прививка, по ее словам, позволяет избежать осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов.
Лейла Адамян
О том, почему беременным женщинам следует вакцинироваться от коронавируса:
Ведущие ученые и клиницисты — как в нашей стране, так и за рубежом — провели детальные исследования влияния новой коронавирусной инфекции на организм человека. Одной из приоритетных задач они считают максимально глубокое изучение влияния нового вируса и вакцин от него на организм беременной женщины и ее ребенка.
COVID-19 крайне опасен для беременных и малышей: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет не вакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов.
Мы настоятельно рекомендуем женщинам пройти вакцинацию и защитить свое здоровье и здоровье ребенка. Вакцина «Спутник V» защищает и от новых штаммов, что особенно важно в период распространения вариантов «омикрон» и «дельта».
Напомним, ранее стало известно, что беременные женщины, которые перенесли COVID-19 и не были вакцинированы, могут столкнутся со снижением уровня IQ их детей на 20%.
накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил новый перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Согласно документу, беременным и кормящим запрещено вакцинироваться препаратами «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М») и «Гам-КОВИД-Вак Лио». Последний — новая вакцина, которая выпускается в форме сухого порошка. «Спутник V» будущим матерям не противопоказан.
«Это новая вакцина, которая разрабатывается, она выпускается не в жидкой форме, а в сухом порошке, это называется лиофилизированная формула вакцины. Эта вакцина сохраняется как обычная вакцина в обычном холодильнике от плюс 2 до плюс 8 градусов. И вот эта вакцина не изучена еще, как и другие. «ЭпиВакКорона» не изучена, не изучена вакцина «КовиВак». Начиная со второго триместра, 22 недель, у нас в России разрешается при вакцинации использовать «Спутник», — приводит Business FM слова заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаила Костинова.
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