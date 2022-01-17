Исследование: перенесенный COVID-19 у беременных может снизить IQ ребенка на 20%

«Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что, если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», — сказал Горелов.

Он также подчеркивает, что развивающие занятия помогут догнать отставание, но изначальные данные говорят о сниженном уровне IQ.

Ранее сообщалось, что к началу февраля суточный прирост заболевших коронавирусом в России может составить 65 тысяч человек. О этом говорит прогноз, составленный по математической модели CIR, разработанной группой исследователей из СПбГУ.

А еще число петербуржцев, которых первично привили от коронавируса, достигло более 3 миллионов. Такие данные приводит пресс-служба Смольного.