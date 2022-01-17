Исследование: перенесенный COVID-19 у беременных может снизить IQ ребенка на 20%

Согласно данным ученых, беременные женщины, которые перенесли COVID-19 и не были вакцинированы, могут столкнутся со снижением уровня IQ их детей на 20%. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.
«Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что, если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», — сказал Горелов.
Он также подчеркивает, что развивающие занятия помогут догнать отставание, но изначальные данные говорят о сниженном уровне IQ.
Ранее сообщалось, что к началу февраля суточный прирост заболевших коронавирусом в России может составить 65 тысяч человек. О этом говорит прогноз, составленный по математической модели CIR, разработанной группой исследователей из СПбГУ.
А еще число петербуржцев, которых первично привили от коронавируса, достигло более 3 миллионов. Такие данные приводит пресс-служба Смольного.
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