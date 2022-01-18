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В Минздраве утвердили список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил новый перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Он подписал соответствующий указ 17 января.

Shutterstock.com

Новый список будет действовать бессрочно. В нем остаются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции и поствакцинальные осложнения, такие как анафилактический шок, отек в месте укола, температура тела выше 40 градусов, судорожный синдром и так далее.

Временный отвод от прививки получают пациенты с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, респираторными вирусными инфекциями, инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В документе сказано, что такие вакцины от COVID-19, как «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак» противопоказаны для вакцинации от коронавируса людям, имеющим злокачественные новообразования. А беременным и кормящим матерям запрещено делать эти и еще несколько других препаратов, в том числе Гам-КОВИД-Вак Лио и Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник-М»).

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