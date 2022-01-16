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В Петербурге первично привили от коронавируса более трех миллионов человек

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Число петербуржцев, которых первично привили от коронавируса, достигло более 3 миллионов. Такие данные приводит пресс-служба Смольного.

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«На вечер субботы 15 января общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной Спутник Лайт составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек», — говорится в сообщении Смольного. При этом почти 195 тысяч горожан прошли ревакцинацию.

Как добавил губернатор Александр Беглов, из-за роста заболеваемости и «глобального распространения омикрон-штамма» необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации. Всего в городе развернуто 190 пунктов на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов. Глава города также напомнил, что нужно соблюдать все ограничения и использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили почти 4 тысячи случаев заболевания коронавирусом — это максимум за все время пандемии.

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