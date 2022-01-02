В Петербурге ввели обязательные QR-коды для посещения кафе и ТЦ

Напомним, в Петербурге несколько раз переносили дату ввода QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Изначально эту систему хотели ввести 1 декабря, а затем — 27.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» начнут выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу, а также тем людям, кто вакцинировался иностранным препаратом уже в течение декабря.