В Петербурге ввели обязательные QR-коды для посещения кафе и ТЦ

С сегодняшнего дня, 2 января, в Петербурге для посещения ресторанов, кафе и торговых центров обязательно необходимо предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Это следует из обновленного постановления городского правительства, которое подписал губернатор Александр Беглов.
Требование не будет касаться производственных столовых, предприятий общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. Также QR-код не нужно показывать для посещения магазинов без торгового зала, аптек, автозаправочных станций, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.
Напомним, в Петербурге несколько раз переносили дату ввода QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Изначально эту систему хотели ввести 1 декабря, а затем — 27.
Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» начнут выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу, а также тем людям, кто вакцинировался иностранным препаратом уже в течение декабря.
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