Сертификат по тесту на антитела к COVID-19 планируют выдавать уже в декабре

Такая возможность станет доступна в течение декабря. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о технической готовности сайта.

«Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим», — сказала она.

Напомним, привившиеся иностранной вакциной от коронавируса россияне смогут получить QR-код о вакцинации сроком на полгода. Подтвердить иммунизацию можно будет по итогам теста на антитела. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат [с QR-кодом] на полгода», — сообщила Голикова.

Также по словам Голиковой, с 1 января 2022 года россиянам с положительными ПЦР-тестами, ранее не сообщавшим о заражении коронавирусом, предложат сдать тест на антитела. Если анализ окажется положительным, они смогут получить документ о перенесенном заболевании — и, соответственно, QR-код, необходимый в большинстве регионов России для посещения различных общественных мест.