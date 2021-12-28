Как ухаживать за лицом дома, чтобы пережить зиму: рассказывают дерматологи и косметологи

Когда использовать увлажняющий крем, а когда — питательный? Сколько раз в день очищать лицо? Как понять, что кожа не сухая, а обезвоженная, и правда, что в этом поможет биоимпедансометрия, то есть анализ состава тела? Врачи-косметологи и дерматологи напомнили «Собака.ru» об основных правилах зимнего ухода.
Из каких средств состоит зимний уход?
рассказывает Анна Пантюхова, врач-косметолог клиники «ГрандМед»
Домашний уход в любое (!) время года включает очищение, тонизирование, увлажнение и питание. Очищать кожу лица я рекомендую и утром, и вечером, после чего в дело вступает тоник. В чем его смысл? Восстановить pH-баланс после умывания и подготовить кожу к нанесению уходовых средств.
Самый частый вопрос: когда использовать увлажняющий крем, а когда — питательный? Единого правила нет, более того — можно купить одно средство, обладающее обоими эффектами.
А вот крем для глаз, действительно, должен быть специализированным: это всегда легкие текстуры, так как плотные могут вызывать отечность век и периорбитальной зоны. Несмываемые сыворотки и эмульсии «под крем» тоже имеют смысл: ретинол, витамин С, пептиды, вещества с дренажным эффектом — подходящее средство всегда выбирается по показаниям, а не наугад. И не стоит забывать про защиту от ультрафиолетовых лучей. В идеале SPF нужно использовать круглогодично, в зимний период достаточно фактора защиты 20–30.
Подбирая зимний уход, важно правильно определить тип кожи и морфотип старения, проанализировать нынешние проблемы и будущие риски. Можно провести дополнительные исследования, например, биоимпедансометрию. Эта технология анализа кожного покрова помогает оценить множество критериев, в том числе уровень чувствительности кожи, содержания воды.
Как понять, что кожа не сухая, а обезвоженная?
объясняет Суна Казиханова, главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Кожа делится на 4 типа: сухая, нормальная, жирная и комбинированная — не по уровню увлажнения, а в зависимости от того, сколько сального секрета выделяет. Поэтому с обезвоженностью может столкнуться каждый, тем более в отопительный сезон: например, жирная кожа тоже может страдать от дефицита влаги.
Как справиться с обезвоженностью? Подобрать адекватный (!) домашний уход: не масс-маркет и крема-болтушки, а космецевтику с высокоактивными веществами в составе.
Космецевтика эффективнее обычной уходовой косметики и работает как «таблетки для кожи» — воздействуя на более глубокие слои, не только на эпидермис (верхний слой кожи. — Прим. ред.). Но лишь в том случае, когда врач-косметолог провел правильную диагностику и подобрал средства с учетом типа кожи, сезона, возрастных изменений и соматического состояния вашего организма, возможных заболеваний. Неподходящая космецевтика в лучшем случае не будет давать нужного эффекта, в худшем — приведет к нежелательным реакциям, например, раздражению кожи и дерматиту.
Как защититься от балтийского ветра и низких температур на улице?
рассказывает Даниил Протопопов, дерматолог-венеролог «СМ-Клиника» в Петербурге
Если кожа сухая и чувствительная, за 30 минут до выхода из дома наносите средства более плотной консистенции, чем классический увлажняющий крем. Они защитят гидролипидную мантию (естественный барьер кожи. — Прим. ред.) от внешних воздействий — балтийского ветра и низких температур. В состав таких зимних средств часто входят декспантенол, гиалуроновая кислота, церамиды (жиры, присутствующие в роговом слое кожи. — Прим. ред.).
С маслами в косметике стоит быть аккуратнее, так как они образуют на коже искусственную пленку, закрывающую поры. Наибольшей комедогенностью отличаются кокосовое, персиковое и абрикосовое масла.
Обладателям жирной и комбинированной кожи зимой стоит пересмотреть этап очищения, сделать его менее агрессивным. Вместо гелей для глубокой очистки, которые съедают поверхностный жир с эпидермиса, использовать более деликатные пенки с меньшим pH. Если кожа проблемная — с высыпаниями, акне или рубцеванием, — не стоит заниматься самолечением и интернет-подбором зимних средств. Правильную косметику, лекарства и рацион питания в таком случае подбирает врач-дерматолог.
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