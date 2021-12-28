Как ухаживать за лицом дома, чтобы пережить зиму: рассказывают дерматологи и косметологи

Из каких средств состоит зимний уход?

рассказывает Анна Пантюхова, врач-косметолог клиники «ГрандМед»

Домашний уход в любое (!) время года включает очищение, тонизирование, увлажнение и питание. Очищать кожу лица я рекомендую и утром, и вечером, после чего в дело вступает тоник. В чем его смысл? Восстановить pH-баланс после умывания и подготовить кожу к нанесению уходовых средств.

Самый частый вопрос: когда использовать увлажняющий крем, а когда — питательный? Единого правила нет, более того — можно купить одно средство, обладающее обоими эффектами.

А вот крем для глаз, действительно, должен быть специализированным: это всегда легкие текстуры, так как плотные могут вызывать отечность век и периорбитальной зоны. Несмываемые сыворотки и эмульсии «под крем» тоже имеют смысл: ретинол, витамин С, пептиды, вещества с дренажным эффектом — подходящее средство всегда выбирается по показаниям, а не наугад. И не стоит забывать про защиту от ультрафиолетовых лучей. В идеале SPF нужно использовать круглогодично, в зимний период достаточно фактора защиты 20–30.

Подбирая зимний уход, важно правильно определить тип кожи и морфотип старения, проанализировать нынешние проблемы и будущие риски. Можно провести дополнительные исследования, например, биоимпедансометрию. Эта технология анализа кожного покрова помогает оценить множество критериев, в том числе уровень чувствительности кожи, содержания воды.