5 способов омолодить веки без операции

дерматолог-косметолог клиники эстетической медицины DEGA

Работайте над зоной вокруг глаз только в лицензированной клинике. И конечно же, бегите от «специалиста», который предлагает сделать вам «лисьи глазки» — якобы изменить их разрез с помощью установки нитей. Во-первых, эта техника, зародившаяся на рынке серой косметологии, небезопасна. Во-вторых, эффект от нее мимолетный — длится ровно до тех пор, пока созданная нитью складка не расправится. Как правило, это происходит в течение месяца, а вот нежелательные явления от процедуры можно наблюдать куда дольше. Да, врачи-косметологи используют нити для создания легкого лифтинг-эффекта, но натянуть с их помощью глаза на лоб, чтобы сделать взгляд как у Беллы Хадид, невозможно.