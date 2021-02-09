5 способов омолодить веки без операции

Не натягивайте глаза на лоб нитями (для создания эффекта «лисьих глаз») по совету инстакосметологов: рассказываем, как скорректировать и омолодить веки красиво и безопасно. Кому подойдут ботулотоксин, а кому — лазер, ультразвук и гиалуроновая кислота?
1. Ботулинотерапия
С помощью старого доброго ботулотоксина можно расслабить круговую мышцу глаза, расправить «гусиные лапки», приподнять брови и даже добиться эффекта open-eyes — проработав уголок век, сделать взгляд более открытым и подвернуть ресницы на верхнем веке. Важно знать, что ботулинотерапия в этой области показана далеко не каждому. Во- первых, перед процедурой вам должны провести тест на мимическую активность. Во вторых, имеет смысл начинать с небольших дозировок препарата — чтобы выяснить, не вызывает ли его применение отечности в капризной зоне.
Наталья Екшибарова
дерматолог-косметолог клиники эстетической медицины DEGA
Работайте над зоной вокруг глаз только в лицензированной клинике. И конечно же, бегите от «специалиста», который предлагает сделать вам «лисьи глазки» — якобы изменить их разрез с помощью установки нитей. Во-первых, эта техника, зародившаяся на рынке серой косметологии, небезопасна. Во-вторых, эффект от нее мимолетный — длится ровно до тех пор, пока созданная нитью складка не расправится. Как правило, это происходит в течение месяца, а вот нежелательные явления от процедуры можно наблюдать куда дольше. Да, врачи-косметологи используют нити для создания легкого лифтинг-эффекта, но натянуть с их помощью глаза на лоб, чтобы сделать взгляд как у Беллы Хадид, невозможно.
2. Мезотерапия и биоревитализация
Сухость в зоне вокруг глаз многократно увеличивает ваши риски преждевременного старения и появления морщин. Для полноценного увлажнения кожи кремов, сывороток и роллеров может быть недостаточно: тогда на помощь приходят мезококтейли или биоревитализация. Эффекты от этих процедур хорошо изучены — это уплотнение, повышение эластичности и улучшение цвета кожи. А еще бьюти-инъекции позволяют стирать уже проявившиеся морщинки в области вокруг глаз. Показания для процедуры не зависят от возраста: у кого-то сухость век есть уже и в 20 лет, кого-то в силу генетики это не беспокоит и в 40–50.
3. Филлеры с гиалуроновой кислотой
Коррекция носослезной борозды филлерами — самая популярная процедура у петербурженок, мечтающих избавиться от темных кругов и мешков под глазами. Но перед ее проведением нужно обсудить с врачом-косметологом все возможные риски. Дело в том, что круговая мышца глаза очень тонкая и введение филлера (пусть самого мягкого и эластичного) может спровоцировать отсроченные отеки. Даже спустя несколько лет после проведенной процедуры! Если ваши синяки под глазами не обусловлены генетикой, куда полезнее будет не колоть филлер, а обратить внимание на свой образ жизни и питание, уплотнить кожу в этой зоне биоревитализацией и лазером.
4. Ультразвуковая подтяжка
С помощью нее можно бороться не только со вторым подбородком, но и с опущением бровей и нависанием верхних век. Сфокусированный ультразвук стимулирует выработку коллагена и эластина в коже, тем самым создавая лифтинг-эффект и делая веко более подтянутым. Конечно, при ярко выраженном гравитационном птозе верхнего века процедура вряд ли сработает, но отлично подойдет для профилактики этого возрастного изменения.
Дмитрий Якимов
пластический хирург «СМ-клиника»
Работа с косметологом над зоной вокруг глаз — это всегда про улучшение качества кожи. Если же вас беспокоит большое количество морщин, избыток кожи на верхних веках и грыжи на нижних, то решить проблему способна только блефаропластика. А того самого «лисьего взгляда» можно добиться с помощью эндоскопической подтяжки лба и висков. Эта операция немного приподнимает уголки глаз, брови, благодаря чему взгляд становится выразительным. Во время такого вмешательства хирург делает минимальные разрезы, работая над тканями верхней трети лица закрытым способом. Это уже полноценная пластическая операция, которая проводится под общим наркозом и требует восстановления. Отеки и гематомы проходят через 10–14 дней.
5. Лазерное омоложение
Омолодить веки можно и с помощью лазерной установки. Например, классическую СО2 шлифовку — ту, после которой сначала образуется корочка, а затем новый слой кожи лучшего качества, — часто используют в сочетании с блефаропластикой, чтобы эффект от операции сохранялся долго, чтобы не образовывались грубые заломы, чтобы кожа оставалась упругой и эластичной. Другой вариант — это щадящее лазерное омоложение, во время которого ткани уплотняются за счет глубокого прогрева и без повреждения. Реабилитация в этом случае минимальная, но и эффект не такой выраженный.
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