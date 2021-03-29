5 фактов о старении лица, о которых вы даже не догадывались

Жировые пакеты, которые изначально располагаются практически у всех людей идентично, с годами претерпевают разные изменения – от их постепенной атрофии, когда лицо выглядит осунувшимся и усталым, до частичного смещения вниз. В этом случае лицо становится отечным, а контуры его «размываются». Изменения наступают и в поверхностно расположенном жировом слое – подкожно-жировой клетчатке. Она может, например, истончаться в области висков, лба, щек, что со временем приводит к возрастной скелетизации лица.

2. На качество кожи влияют два процесса – хроностарение и фотостарение

Кожа находится во власти двух основных процессов – хроностарения и фотостарения, и они вызывают не идентичные изменения. Хронологическое старение предопределено генетически и зависит от количества прожитых лет. Главные клетки кожи – фибробласты – теряют активность и способность адекватно синтезировать основные компоненты – коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту.

Кроме того, с одной стороны, ухудшается микроциркуляция крови в коже, и она становится сухой, тонкой, бледной, с сероватым оттенком. С другой стороны, в результате нарушения дренажной функции могут возникать отеки, кожа выглядит дряблой, рыхлой.