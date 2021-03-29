5 фактов о старении лица, о которых вы даже не догадывались

1. Лицо имеет многомерное строение: и стареет не только кожа
С точки зрения анатомии лицо имеет многомерное строение. Основа – костный скелет, определяющий индивидуальность черт того или иного человека. Выше расположены мягкие ткани: мышцы, связки, глубокие жировые пакеты, поверхностный жировой слой. Наконец, покровная ткань – кожа.
Со временем объем и плотность костной ткани меняются: происходит вымывание минеральных веществ, ткань рассасывается – и изначальные контуры и соотношения лица трансформируются. Например, изменение формы глазницы отражается и на форме глаз – они становятся меньше, и всей подглазничной зоны – она «проседает». Скулы уплощаются и теряют объем – лицо из «овала» превращается в «трапецию».
Следующий уровень возрастных изменений – мягкие ткани лица. В результате воздействия сил гравитации они начинают провисать. Этот процесс называется гравитационным птозом. Мышцы теряют объем и силу, особенно те, которые тянут ткани вверх, – и улыбка, например, становится уже не легкой и открытой, а «растянутой».
Жировые пакеты, которые изначально располагаются практически у всех людей идентично, с годами претерпевают разные изменения – от их постепенной атрофии, когда лицо выглядит осунувшимся и усталым, до частичного смещения вниз. В этом случае лицо становится отечным, а контуры его «размываются». Изменения наступают и в поверхностно расположенном жировом слое – подкожно-жировой клетчатке. Она может, например, истончаться в области висков, лба, щек, что со временем приводит к возрастной скелетизации лица.
2. На качество кожи влияют два процесса – хроностарение и фотостарение
Кожа находится во власти двух основных процессов – хроностарения и фотостарения, и они вызывают не идентичные изменения. Хронологическое старение предопределено генетически и зависит от количества прожитых лет. Главные клетки кожи – фибробласты – теряют активность и способность адекватно синтезировать основные компоненты – коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту.
Кроме того, с одной стороны, ухудшается микроциркуляция крови в коже, и она становится сухой, тонкой, бледной, с сероватым оттенком. С другой стороны, в результате нарушения дренажной функции могут возникать отеки, кожа выглядит дряблой, рыхлой.
Фотостарение определяется длительностью и интенсивностью воздействия ультрафиолетовых лучей. А также генетически обусловленной способностью кожи синтезировать пигмент меланин для защиты от их губительного действия. Ультрафиолет запускает в коже каскад свободно-радикальных реакций, что ведет к необратимым изменениям, которые могут наблюдаться еще до появления признаков хронологического старения. Нормальная структура кожи меняется: она утолщается, грубеет, в ней формируются глубокие морщины, на отдельных участках лица могут появляться пигментные пятна.
3. Темпы старения обусловлены генетикой и эпигенетикой (на нее можно влиять!)
То, какими темпами человек стареет, определяется в основном двумя группами факторов. Первая группа – это генетические факторы, которые мы получаем по наследству. Сюда относится тип кожи, наша конституция, гормональный статус, возможность реализации той или иной патологии.
Вторая группа – эпигенетические факторы. Это наш образ жизни, физическая активность, питание. К этой же группе относятся и экологические стресс-факторы. Например, на темпы старения жителей мегаполисов влияют постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни, токсины, которые мы вдыхаем с воздухом, фастфуд и пр. Можем ли мы повлиять на темпы старения, замедлив их? Однозначно – да. Мы можем повлиять на большую часть эпигенетических факторов, и большинство людей это понимают.
4. Россияне и европейцы стареют по-разному
Отдельно выделяют такое понятие, как морфологический тип старения. Существует множество классификаций, но мы упростим задачу и рассмотрим только два диаметрально противоположных типа, присущих европейцам. Мелкоморщинистый тип старения типичен для уроженцев Западной Европы. Для него характерна стабильность всех подкожных структур – возрастные гравитационные изменения выражены мало. Кожа, напротив, страдает значительно – с течением времени становится сухой, покрывается морщинами. Однако сохранившиеся контуры позволяют лицу оставаться эстетичным – и оно, несмотря на морщины, выглядит ухоженным и привлекательным.
А что касается наших соотечественников? Нельзя сказать, что в этом смысле нам с вами слишком повезло. Скорее, наоборот. Наши лица, столь привлекательные в детстве и молодости своей приятной округлостью и милыми ямочками, с возрастом деформируются. Значительный объем мягких тканей, который под воздействием сил гравитации легко перемещается, провоцирует образование носогубных складок, деформирует овал лица (брыли, двойной подбородок). Такой тип старения называется отечно-деформационный птоз – к сожалению, именно он и развивается у большей части россиян.
На самом деле такой тип имеет не только недостатки, которые, к слову сказать, можно свести к минимуму, но и достоинства – на наших лицах почти нет мелких морщин, кожа плотная и дольше сохраняет упругость. Кстати, при таком типе старения достаточно эффективны будут все общие рекомендации, касающиеся здорового образа жизни. У тех, кто следит за весом, правильно питается, не пренебрегает физической активностью, соблюдает режим сна и бодрствования, возрастные изменения наступают позже.
5. Возрастные изменения начинаются в средней трети лица
Возрастные изменения начинаются обычно в средней трети лица – с постепенного рассасывания расположенного здесь глубокого жирового пакета. Возможно, вам знакома такая ситуация: однажды утром, посмотрев в зеркало, вы обратили внимание – что-то не так. Первая мысль – устали или не выспались… Но и на следующий день ничего не изменилось. Что же произошло на самом деле? Жировая ткань очень медленно, незаметно рассасывается и меняет свое положение, «сползая» вниз, из-за чего носослезная борозда становится чуть длиннее, чем была.
Бывает трудно принять, что становишься старше и выглядишь иначе. Но «поза страуса» и дефицит информации никого не спасают, а лишь усугубляют ситуацию. Мой совет пациентам: ко всему происходящему относиться с позитивной точки зрения, тем более что сейчас существуют возможности отодвинуть наступление возрастных изменений.
В данном материале используется информация из книги «Рецепты молодости от современной медицины» Роксаны Беловой. Редакция благодарит систему клиник МЕДИ за помощь в подготовке материала.
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