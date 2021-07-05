Работает ли гиалуроновая кислота в косметике? А в добавках? Врачи-косметологи — о главной молекуле увлажнения

Гиалуроновая кислота (ГК) присутствует в нашем организме, но с годами ее синтез замедляется, а кожа страдает от обезвоженности и морщин. Есть ли смысл восполнять ее резерв с помощью кремов и сывороток, что не так с приемом ГК внутрь и правда, что инъекции красоты могут привести к отечности лица из-за свойства молекулы удерживать влагу?
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Врачи-эксперты:
Марина Голубева, косметолог-дерматолог, главный врач GMTClinic;
КнараАндрян, врач-косметолог клиники эстетической медицины DEGA.
1. Гиалуроновая кислота — главный увлажнитель в организме
Кнара Андрян. И присутствует во всех тканях и жидкостях: не только в коже, но и в суставах, глазных яблоках, мозге и клапанах сердца. Главное свойство гиалуроновой кислоты (ГК) — как губка, притягивать воду: 1 молекула способна удерживать до 1000 молекул воды. Это и помогает нам бороться с обезвоженностью кожи.
2. Естественный синтез замедляется после 25 лет
Кнара Андрян. Из-за этого объем гиалуроновой кислоты в нашем теле ежегодно снижается на один процент. Усугубляет ситуацию курение, любовь к быстрым углеводам, алкоголю и загару.
Марина Голубева. Замедление синтеза ГК вносит большой вклад в образование морщин — если на насыщенной влагой молодой коже мимические заломы расправляются, то на обезвоженной — уже нет.
3. Прием «гиалуронки» внутрь бесполезен
Кнара Андрян. Соляная кислота желудка разрушает гиалуроновую кислоту, принимаемую внутрь — так что до кожи, суставов и головного мозга почти ничего не доходит. Для поддержания увлажненности изнутри лучше пить Омега-3.
Марина Голубева. Если бы гиалуроновая кислота хорошо усваивалась, мы бы назначали пациентам добавки и забыли про инъекции. Но все не так просто: эффективно влиять на ее синтез с помощью БАДов, питания и ЗОЖа не получается. Я вижу много клинических случаев, когда у человека все отлично с образом жизни и витаминно-минеральным составом организма, но кожа все равно сухая и с морщинами.
4. Не каждому крему с гиалуроновой кислотой стоит верить
Кнара Андрян. Молекула гиалуроновой кислоты имеет внушительные размеры, и при создании косметики ее измельчают — иначе она не проникнет даже в поверхностные слои кожи. Учитывая технологическую сложность производства, косметика с низкомолекулярной ГК не может стоить дешево. Поэтому обещаниям масс-маркета верим не всегда.
Марина Голубева. Если вы хотите ощутить эффект от наружного нанесения гиалуроновой кислоты, выбирайте профессиональную космецевтику — в ней полезные ингредиенты присутствуют в максимальных концентрациях. А еще перед использованием крема или сыворотки важно провести комплексный уход: очищение, скрабирование, нанесение тоника. Так вы поможете гиалуроновой кислоте добраться до более глубоких слоев кожи.
5. Для ее проникновения в кожу можно использовать лазер
Кнара Андрян. Самый действенный способ доставки гиалуроновой кислоты — это инъекции. Но для тех, кто не любит уколы, существует еще и лазерная биоревитализация. Лазер прогревает дерму: это позволяет ГК проникать глубже в кожу. Эффект заметен после курса из 4–6 процедур, хватает его на пару месяцев.
6. Инъекции гиалуроновой кислоты не вызывают привыкания
Кнара Андрян. В 1970-х годах врачи начали использовать гиалуроновую кислоту для лечения суставов и увидели необычный побочный эффект — в местах введения качество кожи улучшалось. В итоге синтетическая (и поэтому не вызывающая аллергии) ГК появилась в арсенале косметологов — в виде биоревитализантов для увлажнения и филлеров для заполнения морщин, увеличения губ и скул. «Уколы красоты» помогают синтезу собственной гиалуроновой кислоты и не вызывают привыкания — ГК, введенная врачом, выводится из организма сама, с помощью фермента под названием гиалуронидаза.
7. Новые препараты действуют дольше и не оставляют папул на лице
Кнара Андрян. Главные особенности биоревитализации в 2020-х — это меньшее количество инъекций, отсутствие реабилитации и более долгий эффект увлажнения. Благодаря строению гиалуроновой кислоты в препаратах нового поколения проводить процедуру нужно не каждые 2–3 недели, а всего один раз в полгода. А еще мы можем вводить биоревитализант в кожу, не оставляя на ней папул.
8. Но могут вызывать отеки — производители пытаются с этим бороться
Марина Голубева. Из-за склонности гиалуроновой кислоты притягивать воду биоревитализация действительно может спровоцировать отечность — такой побочный эффект встречается у 20–25 % пациентов и, как правило, с деформационно-отечным типом старения. Косметолог должен тщательно собрать анамнез и составить индивидуальный план лечения — например, за месяц до процедуры скорректировать диету пациента, убрав из нее соленые и острые продукты, провести курс аппаратных процедур для лимфодренажного эффекта.
Кнара Андрян. Производители борются с этим побочным эффектом, убирая из препаратов короткие цепи гиалуроновой кислоты — именно они провоцируют отечность. Например, новые поколения филлеров позволяют безопасно работать даже в склонной к отекам зоне вокруг глаз.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста.
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