Работает ли гиалуроновая кислота в косметике? А в добавках? Врачи-косметологи — о главной молекуле увлажнения

1. Гиалуроновая кислота — главный увлажнитель в организме

Кнара Андрян. И присутствует во всех тканях и жидкостях: не только в коже, но и в суставах, глазных яблоках, мозге и клапанах сердца. Главное свойство гиалуроновой кислоты (ГК) — как губка, притягивать воду: 1 молекула способна удерживать до 1000 молекул воды. Это и помогает нам бороться с обезвоженностью кожи.

2. Естественный синтез замедляется после 25 лет

Кнара Андрян. Из-за этого объем гиалуроновой кислоты в нашем теле ежегодно снижается на один процент. Усугубляет ситуацию курение, любовь к быстрым углеводам, алкоголю и загару.

Марина Голубева. Замедление синтеза ГК вносит большой вклад в образование морщин — если на насыщенной влагой молодой коже мимические заломы расправляются, то на обезвоженной — уже нет.