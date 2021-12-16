Голикова: сроки ревакцинации хотят изменить из-за штамма «омикрон»

«Сейчас большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев. Также наши коллеги из других стран, где штамм «омикрон» уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы», — сказала Голикова.

Она отмечает, что на данный момент нет достоверных данных, какой уровень антител необходим для защиты от нового штамма. Сейчас в России сертификат о вакцинации действует один год.

«Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим», — отметила вице-премьер.

Напомним, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения новым штаммом «омикрон». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она рассказала, что в России уже зафиксировано 25 случаев заражения новым вариантом вируса.

Первый случай заражения новым штаммом «омикрон» завезли в Петербург из ОАЭ. Сейчас его носительница находится на самоизоляции.