Стало известно, откуда в Петербург «приехал» первый случай заражения «омикрон»

По данным «Фонтанки», петербурженка вернулась из Дубая еще 9 декабря. Тогда в аэропорту она сделала тест, и он оказался положительным.

В Институте Пастера путем секвенирования выяснили, что у заразившейся штамм «омикрон». Материал отправляли в центр «Вектор» в Новосибирск для окончательного подтверждения. Сейчас женщина находится на самоизоляции, врачи говорят, что она хорошо себя чувствует.

Напомним, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения новым штаммом «омикрон». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она рассказала, что в России уже зафиксировано 25 случаев заражения новым вариантом вируса.