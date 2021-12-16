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Стало известно, откуда в Петербург «приехал» первый случай заражения «омикрон»

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Первый случай заражения новым штаммом «омикрон» завезли в Петербург из ОАЭ. Сейчас его носительница находится на самоизоляции.

Shutterstock.com

По данным «Фонтанки», петербурженка вернулась из Дубая еще 9 декабря. Тогда в аэропорту она сделала тест, и он оказался положительным.

В Институте Пастера путем секвенирования выяснили, что у заразившейся штамм «омикрон». Материал отправляли в центр «Вектор» в Новосибирск для окончательного подтверждения. Сейчас женщина находится на самоизоляции, врачи говорят, что она хорошо себя чувствует.

Напомним, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения новым штаммом «омикрон». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она рассказала, что в России уже зафиксировано 25 случаев заражения новым вариантом вируса.

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