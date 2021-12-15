Центр имени Гамалеи запатентовал первую вакцину для младенцев против COVID-19

Ученые Центра имени Гамалеи запатентовали первую вакцину против коронавируса для детей старше месяца. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента.
«Эксперты Федерального института промышленной собственности […] пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне», — сказано в сообщении.
Основной сложностью, с которой столкнулись специалисты при разработке препарата, стало различие иммунных систем взрослого человека и ребенка.
С начала пандемии российские ученые подали более тысячи заявок на патент для разработки вакцины, а выдали только 440 документов.
Напомним, Петербург ожидает первую поставку вакцины от коронавируса для подростков. «Спутник М» может поступить на городскую фармбазу уже в начале января. Такой прогноз дали в Комитете по здравоохранению.
А еще Центр имени Гамалеи создал модификацию вакцины «Спутник V» против нового коронавирусного штамма «омикрон». Сейчас препарат проходит первую стадию клинических испытаний.
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