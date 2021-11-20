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Вирусолог центра Гамалеи: ситуация с COVID-19 может улучшиться через неделю

Волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать. Об этом заявил в интервью радио Sputnik  вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

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По словам вирусолога, максимальные показатели по заболеваемости были зафиксированы в начале ноября, однако с тех пор ситуация постепенно улучшается. «Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель: если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации», — отметил Бутенко.

Тем не менее «категорически сказать», когда именно всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, добавил он. Бутенко напомнил, что россиянам все еще нужно соблюдать меры безопасности и вакцинироваться.

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия достигла уровня коллективного иммунитета в 50%. А в Петербурге — больше 60%. Также рассказываем об основных заявлениях главы Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья: от введения QR-кодов в общественном транспорте, выдачи сертификатов по количеству антител и до прививок от гриппа переболевшим COVID-19.

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