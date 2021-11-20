Вирусолог центра Гамалеи: ситуация с COVID-19 может улучшиться через неделю

По словам вирусолога, максимальные показатели по заболеваемости были зафиксированы в начале ноября, однако с тех пор ситуация постепенно улучшается. «Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель: если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации», — отметил Бутенко.

Тем не менее «категорически сказать», когда именно всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, добавил он. Бутенко напомнил, что россиянам все еще нужно соблюдать меры безопасности и вакцинироваться.