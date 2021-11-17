QR-коды в автобусах и метро, выдача сертификатов по антителам и прививки от гриппа: главное из заявлений Анны Поповой

Попова рассказала, что пока решение о введении QR-кодов в общественном транспорте не рассматривается правительством, пишет «Интерфакс».

«На общественный транспорт (распространение системы QR-кодов) — есть только в разных субъектах обсуждение этой темы, но решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. И сегодня речь о внутригородском транспорте, (о введении) QR-кодов пока не поднималась», — сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора пояснила, что российское правительство прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к COVID-19. Власти прорабатывают самый оптимальный и вариант решения этой задачи. Попова отметила, что уже есть несколько вариантов реализации такого варианта выдачи QR-кодов, сообщает «Интерфакс».

«Здесь позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», — сказала глава ведомства.

Помимо этого Анна Попова призвала привить от гриппа всех, кто переболел COVID-19, из-за того, что эти люди теперь входят в новую группа риска, заявляет РИА Новости.

«Нам очень важно привить то население против гриппа, которое мы можем успеть привить. Это нужно делать прямо срочно. Нужно привить всех, кто переболел ковидом — это новая группа риска. Если мы говорили, что у нас группа риска ослабленные: с эндокринной патологией, с хроническими болезными легких, сердца, пожилые, беременные. У нас еще одна группа — это переболевшие ковидом», — сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ заявила, что все пациенты с симптомами ОРВИ будут в обязательном порядке проверяться на наличие у них коронавирусной инфекции.