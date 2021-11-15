Бессимптомно переболевшим COVID-19 россиянам будут выдавать QR-коды. Но только при подтверждении диагноза

«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — сказал Хубезов.

Он также подчеркнул, что в новых законопроектах и инициативах о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт, не идет речь о количестве антител в организме, на которых будут основываться при выдаче QR-кодов.

«Пока об этом речи не идет. По крайней мере уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и не понятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит», — сказал глава комитета.

Напомним, в Госдуму внесли два законопроекта о QR-кодах. Один распространяется на общественные места, другой на транспорте. Они будут действовать как минимум до июня 2022 года.

Также в Петербурге горожане с медотводом смогут получить QR-коды весной 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин в ходе онлайн-трансляции на странице Александра Беглова во «ВКонтакте».