Стало известно, когда петербуржцы с медотводом смогут получить QR-коды

«Пенсионеры могут получить QR-код в МФЦ и на портале госуслуг. С марта следующего года QR-коды будут выдаваться и тем, у кого есть медотвод», —рассказал он. По его словам, с 1 ноября медучреждения выдают справку о вакцинации и специальный QR-код, действующий как обычный. Это для тех, у кого нет возможности зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».

А граждане, которые привились ранее 1 ноября, должны обратиться в организацию, где проводилась вакцинация.