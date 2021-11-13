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Стало известно, когда петербуржцы с медотводом смогут получить QR-коды

В Петербурге горожане с медотводом смогут получить QR-коды весной 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин в ходе онлайн-трансляции на странице Александра Беглова во «ВКонтакте».

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«Пенсионеры могут получить QR-код в МФЦ и на портале госуслуг. С марта следующего года QR-коды будут выдаваться и тем, у кого есть медотвод», —рассказал он. По его словам, с 1 ноября медучреждения выдают справку о вакцинации и специальный QR-код, действующий как обычный. Это для тех, у кого нет возможности зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».

А граждане, которые привились ранее 1 ноября, должны обратиться в организацию, где проводилась вакцинация.

Ранее чиновники в ходе трансляции ответили и на другие вопросы петербуржцев о ситуации с коронавирусом в городе. Они рассказали, как в городе будет праздновать Новый год и введут ли дополнительные ограничения. Власти Петербурга также объяснили, почему в Петербурге отсутствует вакцина «КовиВак».

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